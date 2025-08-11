Правоохоронці завершили розслідування про викрадення росіянами 15 дітей з інтернату на Миколаївщини

Викрадення дітей з Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Українські слідчі завершили розслідування викрадення дітей росіянами з Новопетрівської спеціальної школи в Миколаївській області.

Докази використають як в українських судах, так і в міжнародних інституціях, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, під час окупації села Новопетрівка в місцевій спецшколі залишалися 15 дітей: 10 були позбавлені батьківського піклування, двоє — сироти, ще двоє опинилися там через складні життєві обставини. Серед них була й дівчинка, яку вдочерили громадяни США, але не встигли забрати через початок повномасштабного вторгнення.

З перших днів окупації російські військові регулярно навідувалися до закладу, щоб перевіряти наявність та кількість дітей, зазначають у прокуратурі.

У липні 2022 року директорка почала шукати можливості для евакуації на підконтрольну Україні територію. Про це дізналися російські військові. Озброєні росіяни приїхали до школи, допитали директорку і встановили озброєну охорону, щоб не допустити вивезення дітей.

Наступного дня близько 20 військових РФ примусово перевезли дітей разом із директоркою та її чоловіком до селища Степанівка Херсонської області, глибше на окуповану територію. Там вони перебували три місяці.

Викрадення дітей з Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині. Фото: Офіс Генпрокурора Викрадення дітей з Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині. Фото: Офіс Генпрокурора

У жовтні того ж року двоє колаборантів погрожуючи організували подальше переміщення дітей: зі Степанівки їх вивезли до річкового вокзалу в Херсоні, далі човном до міста Олешки, потім автобусом через Армянськ (Автономна Республіка Крим) до залізничної станції у місті Джанкой.

У Джанкої дітей зустріли представники окупаційної «влади» та співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Того ж дня їх окремим вагоном потяга депортували до міста Анапа Краснодарського краю РФ.

Слідство встановило, що жодних підстав для так званої «евакуації» не існувало. Діти не потребували медичної допомоги, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків та засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною.

Викрадення дітей з Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині. Фото: Офіс Генпрокурора Викрадення дітей з Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Що з дітьми з Новопетрівської школи-інтернату?

Як відомо, під час окупації з Новопетрівської школи-інтернату було вивезено 16 дітей. Всі вони, як розповіли в Миколаївській ОВА, пізніше опинились в Грузії.

Дітей під час окупації села змогла вивезти до Грузії директорка закладу Наталія Луцик.

У липні 2023 року журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

Реклама

В березні 2024 року Служба безпеки України зібрала докази ще на двох громадян, які були причетні до депортації миколаївських дітей до Росії.

Торік одну з вихованців з Грузії до США забрала її прийомна мама американка Бетані Вайт, яка удочерила 16-річну Юлю. Процес розпочався ще в 2020 році, але завершити усі бюрократичні питання вдалося лише 23 лютого 2022 року. Тож початок вторгнення Росії в Україну Юля разом ще із 14 дітьми зустріла у селі Новопетрівка. Зараз дівчина вже зі своєю новою родиною в США.

Згодом правоохоронці повідомили про підозру командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії — Джабраїлу Юсупову з позивним «Габріель». За матеріалами справи, саме під його командуванням військові викрали 15 дітей.

Слід зазначити, що окрім цього, Джабраїл Юсупов також брав участь у викраденнях та катуваннях цивільного населення.