Про комендантську годину в Очаківській громаді
19:10, 05 травня, 2026
З 4 травня 2026 року в населених пунктах Очаківської міської територіальної громади, а також Куцурубської та Чорноморської сільських територіальних громад запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення з 00:00 до 05:00.
Раніше на цих територіях діяли обмеження з 22:00 до 06:00, відтепер час уніфіковано відповідно до загальнообласного.
Відповідне рішення ухвалено наказом начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма від 4 травня 2026 року №14.
На решті території Миколаївської області режим залишається без змін – з 00:00 до 05:00.
Просимо дотримуватися правил комендантської години, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
