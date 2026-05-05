 Про комендантську годину в Очаківській громаді

Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА

З 4 травня 2026 року в населених пунктах Очаківської міської територіальної громади, а також Куцурубської та Чорноморської сільських територіальних громад запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення з 00:00 до 05:00.

Раніше на цих територіях діяли обмеження з 22:00 до 06:00, відтепер час уніфіковано відповідно до загальнообласного.

Відповідне рішення ухвалено наказом начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма від 4 травня 2026 року №14.

На решті території Миколаївської області режим залишається без змін – з 00:00 до 05:00.

Просимо дотримуватися правил комендантської години, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб'єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

