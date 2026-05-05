Про комендантську годину в Очаківській громаді

З 4 травня 2026 року в населених пунктах Очаківської міської територіальної громади, а також Куцурубської та Чорноморської сільських територіальних громад запроваджено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення з 00:00 до 05:00.

Раніше на цих територіях діяли обмеження з 22:00 до 06:00, відтепер час уніфіковано відповідно до загальнообласного.

Відповідне рішення ухвалено наказом начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма від 4 травня 2026 року №14.

На решті території Миколаївської області режим залишається без змін – з 00:00 до 05:00.

Просимо дотримуватися правил комендантської години, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.