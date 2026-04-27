«Безбар’єрний календар»: як користуватися та де знайти. Фото: Миколаївська ОВА

В Україні продовжують впроваджувати принципи безбар’єрності у щоденне життя та комунікацію. Одним із інструментів, що сприяє цьому, є «Довідник безбар’єрності», створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Довідник містить сучасні норми мови, які допомагають уникати дискримінаційних або стереотипних висловлювань щодо різних груп людей, а також сприяє формуванню поважної та інклюзивної комунікації в суспільстві.

Окрему увагу приділено розділу «Безбар’єрний календар». У ньому зібрані важливі дати, пам’ятні та визначні дні, а також подано пояснення їхнього змісту. Крім того, користувачі можуть знайти рекомендації щодо коректного відзначення цих подій і доречних формулювань привітань.

Функціонал календаря дозволяє інтегрувати обрані дати у власні цифрові інструменти — зокрема, додати їх до календаря смартфона або скористатися сервісами Google Calendar, Microsoft Outlook чи Yahoo Calendar.

Знайти «Безбар’єрний календар» можна за посиланнямhttps://bf.in.ua/calendar/.

Ознайомитися з «Довідником безбар’єрності» можна тут https://bf.in.ua/. Він стане корисним для представників органів влади, медіа, освітян, громадських організацій, бізнесу та всіх, хто прагне впроваджувати принципи безбар’єрності у своїй діяльності та повсякденному житті.

Нагадаємо, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без барʼєрів» прийнята Національна стратегія із створення безбарʼєрного простору в Україні до 2030 року та затверджений План заходів з її реалізації.