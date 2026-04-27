 Досвід Миколаївщини представили на безпековому діалозі в Німеччині

Миколаївщина — серед прикладів стійкості: досвід області представили на безпековому діалозі в Німеччині

Миколаївщина долучилася до безпекового діалогу Нижньої Саксонії. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область долучилася до Другого безпекового діалогу Нижньої Саксонії, де обговорювали захист критичної інфраструктури та стійкість регіонів. До заходу онлайн приєднався начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який представив досвід області в умовах повномасштабної війни.

У своєму виступі він наголосив, що завдяки міжнародній підтримці, зокрема підтримці Німеччини, регіону вдалося суттєво посилити енергетичну незалежність.

— Ми змогли збільшити частку незалежного електропостачання з 61% до 91% і працюємо над створенням енергетичних островів, щоб уникнути блекаутів у майбутньому, — зазначив Віталій Кім.

З 2022 року Миколаївщина наростила власні генерувальні потужності (понад 1,2 ГВт), розвиває децентралізоване теплопостачання та впроваджує резервні системи для критичної інфраструктури.

Миколаївщина долучилася до безпекового діалогу Нижньої Саксонії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина долучилася до безпекового діалогу Нижньої Саксонії. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина долучилася до безпекового діалогу Нижньої Саксонії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина долучилася до безпекового діалогу Нижньої Саксонії. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина долучилася до безпекового діалогу Нижньої Саксонії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина долучилася до безпекового діалогу Нижньої Саксонії. Фото: Миколаївська ОВА

Окремо керівник області подякував уряду Німеччини та землі Нижня Саксонія за системну підтримку: громади отримали транспорт, спецтехніку, карети швидкої допомоги та обладнання для комунальних і рятувальних служб. Загалом із 2022 року обсяг допомоги перевищив 2,2 мільйона євро.

Німецькі партнери також підтримують відновлення інфраструктури — реалізуються проєкти з ремонту водогонів, медичних закладів, дитсадків та облаштування укриттів у громадах області.

Участь у міжнародних діалогах дозволяє Миколаївщині не лише ділитися практичним досвідом стійкості, а й залучати нові ресурси для відновлення та розвитку регіону.

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

