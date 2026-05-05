У Миколаєві горів склад: пожежу гасили 40 рятувальників
13:54, 05 травня, 2026
У вівторок, 5 травня, у Миколаєві сталася пожежа у складському приміщенні. Вогонь охопив площу орієнтовно 400 квадратних метрів.
Про це повідомили в ДСНС.
Рятувальникам вдалося зупинити поширення полум’я, наразі триває повна ліквідація загоряння.
До гасіння залучили близько 40 вогнеборців та спеціальну техніку, зокрема водовози.
Нагадаємо, що протягом 4 травня та в ніч проти 5 травня на території Миколаївської області сталися сім пожеж.
