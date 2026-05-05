 Пожежі у Миколаївській області 4 травня

У Миколаєві та області за добу сталося сім пожеж: горіли будівлі, підвал і сухостій

Протягом 4 травня та в ніч проти 5 травня на території Миколаївської області сталися сім пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві загорівся підвал у дев’ятиповерхівці та виникла пожежа на приватній території — горіло сіно. У селі Прогресівка рятувальники ліквідували пожежу господарчої споруди на площі 30 квадратних метрів, а в селі Крива Балка зайнявся сухостій.

У Вознесенську горіла господарча споруда у приватному дворі на площі 30 квадратних метрів. Також зафіксували займання сміття. В Снігурівці горіли сміття та суха рослинність. До ліквідації пожеж залучили 32 рятувальників і 8 одиниць спецтехніки.

Слід зазначити, що у Миколаївській області пожежі залишаються однією з найпоширеніших надзвичайних ситуацій, особливо у весняно-літній період. Найчастіше рятувальники виїжджають на займання в житловому секторі, а також на пожежі в природних екосистемах — горіння сухої трави, очерету та сміття.

