У Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2 тисячі км від України
- Марія Хаміцевич
8:30, 05 травня, 2026
Вночі 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку в регіоні, розташованому приблизно за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною — у Ханти-Мансійському автономному окрузі — Югрі.
Про це повідомив місцевий губернатор Руслан Кухарук.
У коментарях під дописом, жителі скаржилися, що попереджувальні сирени не чули. Натомість частина людей отримала СМС-повідомлення від мобільних операторів, однак такі сповіщення надійшли не всім.
Загалом, як повідомляє Astra, тієї ночі повітряну тривогу оголошували у 18 регіонах Росії. У 18 аеропортах вводили обмеження на польоти.
Ракетна небезпека також стосувалася ще 16 регіонів, серед яких Астраханська, Брянська, Калузька, Курганська, Нижньогородська, Оренбурзька, Орловська, Свердловська, Тульська області, а також Пермський край, Башкортостан, Мордовія, Татарстан, Удмуртія та місто Пенза.
Нагадаємо, вночі 4 травня кілька регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. У Москві один із дронів влучив у багатоповерховий будинок на вулиці Мосфільмівській, приблизно за шість кілометрів від Кремля.
