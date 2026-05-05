 Обстріл Миколаївської області 4 травня

Дрони атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинок і авто

Фахівці лагодять енергетику Миколаєва після російського удару. Фото: Олександр Сєнкевич

Минулої доби, 4 травня, російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками, є пошкодження інфраструктури та житла, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, вчора росіяни вдарили «Шахедами» по енергетичній інфраструктурі.

У Миколаївському районі російські війська шість разів атакували Очаківську громаду FPV-дронами.

У Баштанському районі вчора та сьогодні під ранок ворог тричі атакував Снігурівську громаду безпілотниками. Пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

Слід зазначити, що за добу до цього, росіяни також атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.

