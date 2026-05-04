Горіли будівлі й очерет: на Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Упродовж 3 травня на території Миколаївської області зареєстрували вісім пожеж, половина з яких виникла в житловому секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зокрема, у селі Олександрівка Баштанського району та в Миколаєві горіли господарські споруди на площах 70 і 5 квадратних метрів.

Ще дві пожежі сталися у селі Кінецьпіль Первомайської громади та в Миколаєві — там зайнялися будівлі, які не використовуються. Площа загорянь склала 30 і 10 квадратних метрів. Інші випадки пов’язані з горінням сміття, сухої рослинності, очерету та чагарників.

До ліквідації пожеж залучили 44 рятувальників і 11 одиниць спецтехніки. Також допомогу надавали вогнеборці місцевої пожежної охорони села Олександрівка.

Слід зазначити, що у Миколаївській області пожежі залишаються однією з найпоширеніших надзвичайних ситуацій, особливо у весняно-літній період. Найчастіше рятувальники виїжджають на займання в житловому секторі, а також на пожежі в природних екосистемах — горіння сухої трави, очерету та сміття.