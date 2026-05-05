 На Миколаївщині відкрили Центр для осіб з вадами зору з сучасним тифлотехнічним комплексом

У вівторок, 5 травня, у Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося відкриття Центру для осіб з вадами зору з сучасним тифлотехнічним комплексом.

Спеціалізоване обладнання заклад отримав у межах грантової підтримки проєкту «Вікно в Америку» від Посольства Сполучених Штатів Америки. До комплексу входять комп’ютери, спеціалізоване програмне забезпечення, принтер для друку шрифтом Брайля та інші допоміжні засоби, що дозволяють людям з порушеннями зору користуватися інформаційними ресурсами та сучасними технологіями.

Презентація обладнання відбулася за участі заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрія Гранатурова, директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчиєвої, начальниці управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олени Буберенко, а також голови постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї, спорту, культури та духовності Євгена Горбурова.

Під час заходу Юрій Гранатуров наголосив на важливості створення доступного середовища та розширення можливостей для людей з інвалідністю.

— Сьогодні бібліотеки області, зокрема Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека, перестають бути лише читальнями у звичному розумінні. Вони перетворюються на сучасні інформаційно-аналітичні, культурно-просвітницькі та соціальні центри. Відтепер тут стане доступною послуга тифлотехнічного комплексу, що відкриває нові можливості для навчання, самоосвіти та комунікації для людей з порушеннями зору, — зазначив він.

Створення такого простору сприятиме підвищенню рівня цифрової грамотності, розширенню доступу до інформації та активнішій інтеграції людей з інвалідністю у суспільне життя.

Відкриття центру є важливим кроком до формування безбар’єрного середовища, у якому кожен має можливість навчатися, отримувати нові знання та реалізовувати свій потенціал незалежно від фізичних можливостей.

Нагадаємо, в Україні реалізується Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору, ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Її мета - формування суспільства рівних можливостей, у якому кожна людина має доступ до послуг, інформації та активної участі в суспільному житті.

