США можуть зняти обмеження на імпорт української зброї: у списку залишиться лише РФ

Стефанішина заявила, що США планують скасувати обмеження на імпорт української зброї. Фото: РБК-Україна

Міністерство юстиції США оприлюднило проєкт змін до правил імпорту зброї, яким пропонується виключити Україну зі списку країн, щодо яких діють обмеження.

Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина, пише «Інтерфакс-Україна».

Йдеться про правила, що діяли з 1997 року в межах американсько-російської угоди про добровільне обмеження. Вони передбачали автоматичну заборону на імпорт до США вогнепальної зброї та боєприпасів, вироблених у низці колишніх радянських республік, зокрема в Україні.

Згідно з новими змінами, заявки на імпорт української зброї більше не відхилятимуть автоматично. Їх у кожному випадку окремо розглядатиме федеральне агентство США ATF, яке займається контролем за обігом зброї, вибухівки, алкоголю та тютюну.

За словами Ольги Стефанішиної, це рішення може відкрити можливість для постійного імпорту до США окремих категорій української зброї, боєприпасів та комплектуючих. Також зміни мають спростити вихід українських defense tech-компаній на американський ринок.

Публічне обговорення проєкту триватиме до 6 липня 2026 року. Після цього документ має пройти міжвідомче погодження.

У разі ухвалення нових правил Росія залишиться єдиною країною, щодо якої в США зберігатимуться обмеження на імпорт озброєння.

Нагадаємо, також нещодавно Державний департамент США погодив можливий продаж Україні керованих авіабомб підвищеної дальності JDAM-ER та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів.