 Батути у сквері: підприємця оштрафували за зіпсований газон у Миколаєві

У Миколаєві батутами зіпсували газон у сквері: підприємця оштрафували

У Сквері Солдата в Миколаєві газон перетворили на майданчик для розваг і стоянку причепа. Підприємця оштрафували через пошкоджену траву.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

У Миколаєві батутами зіпсували газон у сквері. Фото: Держекоінспекція
Під час перевірки інспектори з’ясували, що на газоні встановили два батути та залишили автомобільний причіп. У результаті було знищено майже 240 квадратних метрів зеленої зони. За порушення правил благоустрою підприємця оштрафували на 510 гривень.

Екологи нагадують: газони — не місце для атракціонів чи парковки.

«Чинним законодавством заборонено розміщення конструкцій, стоянку транспортних засобів і причепів на території зелених зон та об’єктів озеленення. Дотримання цих вимог напряму впливає на збереження міських скверів, парків та належний стан громадських просторів», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Миколаєві невідомі пошкодили міські клумби та вирвали з корінням тюльпани у сквері «Ради Європи» та на Флотському бульварі.

