Невідомі у Миколаєві вирвали з клумб тюльпани
- Світлана Іванченко
19:09, 20 квітня, 2026
У Миколаєві невідомі пошкодили міські клумби та вирвали з корінням тюльпани у сквері «Ради Європи» та на Флотському бульварі.
Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївські парки».
«Такі випадки є неприпустимими, адже кожне насадження це результат щоденної праці працівників підприємства, які вкладають зусилля, час і ресурси для того, щоб місто було зеленим, доглянутим і привабливим. На жаль, подібні дії свідчать про недбале ставлення окремих громадян до спільного майна та знецінення роботи тих, хто щодня дбає про благоустрій», — йдеться в повідомленні.
Комунальники закликали жителів поважати їхню працю, дбайливо ставитися до зелених насаджень. У підприємстві також зазначили, що вже вживають заходів для реагування на інциденти та недопущення подібного в майбутньому.
Нагадаємо, що у зелених зонах Миколаєва місця викрадених рослин позначили табличками з написами «Тут була троянда, але її вкрали» та «Тут були крокуси, але їх вкрали».
