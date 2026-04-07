Переселенці у модульних містечках Миколаївщині не можуть отримати пільгу на оплату опалення

Модульні будинки у Південноукраїнську. Фото: Yuzhbud

На Миколаївщині у 8 громадах встановлені модульні містечка для внутрішньо переміщених осіб. Централізоване опалення там відсутнє, тому жителі використовують взимку електроенергію. Але отримати пільговий тариф для оплати опалення, який передбачений для багатоквартирних будинків, не можуть через колізії у законах.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань спільної власності тергромад, ЖКГ, капбудівництва та архітектури Миколаївської облради 6 квітня, пишуть «МикВісті».

Мова йшла про Південноукраїнськ, де розташовані два модульних містечка для внутрішньо переміщених осіб — 20 модульних будинків. Члени комісії розглянули звернення Південноукраїнської міськради, але зазначили, що питання стосується й інших громад. Як стало відомо, модульні будинки не мають централізованого опалення. Але фактично вони є тимчасовими спорудами, тому жителі не можуть отримати відшкодування вартості електроенергії або отримати пільги в опалювальний сезон.

Голова комісії Олександр Мосін зазначив, що питання важливе, оскільки тільки на Миколаївщині у 8 громадах є модульні містечка: 75 будинків, де живе 191 людина. Є постанови Міністерства соціальної політики, роз'яснення НКРЕКП та Міністерства енергетики, але чіткого бачення, як отримати пільги в опалювальний період ВПО, які живуть у модульних будинках, немає.

Депутат Валерій Погадаєв зазначив, що ВПО мають право на оплату вартості комунальних послуг — за спожиту електрику, газ, тепло — у тому числі в модульних містечках за тарифом для населення. Проте юридична особа, на об'єктах якої живуть переселенці, має обладнати майданчики для вимірювання для кожного будинку, а проєктно-кошторисну документацію має погодити оператор системи розподілу. Крім того, мають бути укладені угоди на розподіл та постачання електроенергії. А на це потрібно чимало грошей.

— Виходить, що на ці юридичні особи лягає все навантаження щодо повноцінного — з нуля, — грубо кажучи, приєднання до мереж оператора системи розподілу. Це ми говоримо про технічні умови, про проєктну документацію, про влаштування вузла комерційного обліку. Тобто тут, як на мене, було би доцільно, оскільки ця процедура коштовна і тривала по часу, звернутися до колег, до Верховної Ради, до міністерства, аби передбачити відшкодування тих ресурсів, які будуть витрачені цією юридичною особою на забезпечення потреб ВПО, — зазначив Валерій Погадаєв.

Заступниця начальника управління ЖКГ Миколаївської ОВА Тетяна Марчук повідомила, що оскільки модульне містечко вважається тимчасовою спорудою, тому жителі не можуть отримати тариф 2,64 гривні, як у будинках без централізованого опалення.

— Із Миколаївською електропостачальною компанією укладено договір, яким передбачено відпуск електричної відпуск за фіксованими цінами 4,32 гривні. Постановою Кабміна встановлені фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів і можливість застосування тарифу 2,64 гривні. Але застосовується він для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані і в яких відсутня централізоване опалення, — повідомила Тетяна Марчук.

Вона додала, що бажано було б ініціювати звернення до Міністерства енергетики України, щоб у законодавство внесли зміни і жителі модульних містечок могли отримати пільговий тариф.

Представниця Пенсійного фонду Олена Сечугова підтвердила, що фонд компенсує витрати на комуналку та енергоносії для підприємств, а також для ФОПів, які безкоштовно розмістили переселенців. Проте щодо ситуації з модульним містечком у Південноукраїнську до Пенсійного фонду не зверталися.

Засідання комісії з питань ЖКХ Миколаївської облради. Скриншот з трансляції

Директорка департаменту соцзахисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва також зазначила, що модульні будинки є соціальним житлом і перебувають на балансі тергромади, а не належать людям. На її думку, потрібно або подавати документи на компенсацію, або вносити зміни до постанов Кабміну.

— Насправді це питання до цього часу не врегульовано, тому що воно нове, так би мовити, і модульні будинки тільки починають в такому в глобальному форматі встановлювати. Тому дійсно, мені здається, що чинне законодавство потребує додаткового упорядкування і звернення таке є доцільним, — зазначила директора департаменту соцзахисту.

Голова комісії Олександр Мосін підсумував, що питання важливе не тільки для Миколаївської, але й інших областей.

— Питання нагальне не тільки в Миколаївській області, а також, скоріш за все, з ними стикаються і в інших областях, тому воно потребує більш детального врахування і внесення певних змін у чинні норми закону, — зазначив Олександр Мосін.

Комісія проголосувала за рекомендації. Зокрема, голові Миколаївської облради Антону Табунщику рекомендували винести на розгляд сесії звернення до Кабміну, щоб механізм компенсації витрат за оплату електроенергії для ВПО вдосконалили.

«Фактично правове регулювання прирівнює модульне містечко до капітального житла з централізованим опаленням, обмежуючи обсяг компенсації граничним розрахунком показником 130-160 кВт годинна особа, що не відповідає реаліям під час опалення в зимовий період електричними засобами опалення. Така правова колізія ігнорує енергонезалежність модульних споруд, що призводить до глибокого недофінансування громад, які змушені покривати значною різницею між застарілими нормами та фактичними споживанням у опалювальний період за рахунок місцевих бюджетів, йдеться у проєкті звернення», — йдеться у зверненні.

Кабмін проситимуть внести зміни до постанов і встановити економічно обґрунтовану нормативну компенсацію для врахування використання електроенергії для опалення у модульних містечках.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2024 року у Південноукраїнську розпочалось влаштування модульних будиночків для переселенців. Згодом стало відомо, що для реалізації цього проєкту місту необхідно щонайменше 2 мільйони гривень.

Кожен із будиночків обладнаний централізованими системами водопостачання та водовідведення, електропостачанням, а також електричним опаленням від конвектора, повідомили у міській раді. Всередині: необхідні меблі, сантехніка та побутова техніка, що дозволяє забезпечити переселенцям комфортне проживання одразу після вселення.

У квітні 2025 року дев’ять родини внутрішньо переміщених осіб заселилися до таких будинків. Їх поселили у будинках, які встановили за фінансової підтримки швейцарської Асоціації допомоги українцям «Допомога Україні».

Водночас Південноукраїнськ продовжує отримувати модульні будинки, останні два — від швейцарських благодійників. Вартість таких будинків — 2,2 мільйони гривень.

Крім того, у Південноукраїнську розраховують отримати від міжнародних партнерів 34 мільйони гривень на будівництво модульного містечка для тимчасового проживання переселенців.

