На ремонт траси «Миколаїв – Доманівка – Берізки» витратять ще ₴106 млн
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- Юлія БойченкоРепортерка
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На ремонт 10 кілометрів траси «Миколаїв – Доманівка – Берізки» додатково планують витратити 106,3 мільйона гривень.
Замовник — Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.
На ремонт цієї ділянки дороги вже проводили тендер. У червні 2026 року Служба відновлення уклала договір із компанією «Техно-Буд-Центр» на 246,7 мільйона гривень.
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Під час робіт з'ясувалося, що узбіччя потребують більшого ремонту, ніж планували спочатку. Через руйнування та нерівності там потрібно додатково підготувати грунт, облаштувати основу та відведення води. Ці роботи не врахували під час першої закупівлі, йдеться в обгрунтуванні додаткової закупівлі послуг.
Також на дорозі додатково планують укласти п'ять сантиметрів асфальтобетону. У Службі відновлення пояснюють, що нове покриття має зробити дорогу безпечнішою та продовжити строк її експлуатації. Гарантія на нього становитиме чотири роки.
За додаткові роботи «Техно-Буд-Центру» планують заплатити ще 106,3 мільйона гривень. Це 43,1% від вартості першого договору.
Підрядник має завершити роботи до 20 грудня 2027 року.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на додатковий ремонт траси Т-15-06 «Миколаїв – Доманівка – Берізки» за 133 мільйона гривень. Йдеться про 16,2 кілометра — на ділянці від 43+850 до 60+094 кілометра.
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