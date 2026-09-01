 «Водії їдуть за звичкою, а не за ПДР», — у мерії збираються розібратися з дорожніми знаками у Миколаєві

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Головна Новини Самоврядування 16:33, 01 вересня, 2026

«Водії їдуть за звичкою, а не за ПДР», — у мерії збираються розібратися з дорожніми знаками у Миколаєві

Мер доручив перевірити дорожні знаки на основних магістралях. Фото: міський голова Олександр СєнкевичМер доручив перевірити дорожні знаки на основних магістралях. Фото: міський голова Олександр Сєнкевич

У Миколаєві мають розібратися з дорожніми знаками на магістральних вулицях та вулицях з інтенсивним рухом. Вони не всюди впорядковані за Правилами дорожнього руху, що плутає водіїв.

Про це говорили сьогодні, 1 вересня, на сесії Миколаївської міськради, повідомляють «МикВісті».

Депутат Євген Прудник (обраний від «ОПЗЖ») звернувся до мера щодо ситуації з дорожніми знаками, зокрема знаками пріоритету. Він запропонував проаналізувати, чи є такі знаки на основних вулицях.

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— У нас дуже багато вулиць, де є знак «Дати дорогу», але немає знаку «Головна дорога». І всі їдуть за звичкою, не Правилами дорожнього руху, — сказав депутат.

Він згадав, що така ситуація є на вулицях Захисників Миколаєва і Адміральській, а мер навів приклад вул. Великої Морської та Садової.

Зрештою віцемеру Юрію Андрієнку та заступнику начальника управління транспортного комплексу Олегу Куксі доручили відпрацювати питання з дорожніми знаками.

Нагадаємо, у Миколаєві хочуть дозволити учасникам бойових дій безкоштовно паркуватися на платних майданчиках. Зараз міська влада разом з оператором паркувань шукає спосіб, як це організувати.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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