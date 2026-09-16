 «Робимо тільки там, де потрібно залатати яму», — на ремонт доріг Миколаєва бракує ₴100 млн

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Головна Новини Суспільство 19:00, 16 вересня, 2026

«Робимо тільки там, де потрібно залатати яму», — на ремонт доріг Миколаєва бракує ₴100 млн

Стан дороги на Центральному проспекті у Миколаєві після того, як зійшов сніг, лютий 2026 року. Фото: «МикВісті»Стан дороги на Центральному проспекті у Миколаєві після того, як зійшов сніг, лютий 2026 року. Фото: «МикВісті»

У 2026 році на утримання доріг Миколаєва передбачили близько 80 мільйонів гривень, хоча комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» оцінювало потребу у 170 мільйонів. Через нестачу грошей підприємство зосередилося переважно на ямковому ремонті.

Про це розповів директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко в ефірі телеканалу «МАРТ».

За його словами, 170 мільйонів гривень мали дозволити зберегти обсяги робіт щонайменше на рівні минулого року.

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— Потреба цього року була приблизно 170 мільйонів гривень для утримання всіх доріг міста. Ми планували так, щоб зробити не менше, ніж минулого року. Але на 2026 рік отримали приблизно 74 мільйони гривень — навіть менше половини, — сказав Віталій Шевченко.

Водночас, каже він, уже протягом року витрати підприємства зросли через подорожчання палива, бітуму та логістики.

— У цьому році, я вважаю, це не просто виклик, а катастрофічна ситуація. Ми зараз проводимо ямковий ремонт, але це крайні аварійні заходи. Ми не робимо поточних ремонтів, тим паче капітальних. Латаємо там, де вже є яма або де ділянка завтра може на неї перетворитися, — пояснив він.

Віталій Шевченко додає, що такого ремонту недостатньо для частини пошкоджених доріг.

— Є ділянки, які потрібно повністю перекладати. Потреба у нас набагато більша, ніж минулого року, тому що після цієї зими дороги значно більше розсипалися, — сказав директор підприємства.

У серпні «ЕЛУ Автодоріг» додатково отримало 28 мільйонів гривень на матеріали. За словами Віталія Шевченка, близько 5 мільйонів із цієї суми спрямують на асфальт, частину коштів — на закупівлю солі.

— З цих 28 мільйонів приблизно п'ять мільйонів підуть на асфальт. І це дуже мала цифра. Якщо минулого року ми уклали приблизно 4,5–5 тисяч тонн асфальту, то цього року, якщо до кінця року вийдемо на 3,2–3,3 тисячі тонн, це буде максимум, — розповів Віталій Шевченко.

Нагадаємо, у Миколаєві планують провести ямковий ремонт дороги між обласним палацом культури та дитячим містечком «Казка». Йдеться про проїзд від площі Суднобудівників у напрямку вулиці Панаса Саксаганського.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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