Перехрестя Обсерваторної та Шевченка у Миколаєві частково перекриють з 5 вересня

Ремонтні роботи. Архівне фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві з 5 вересня частково обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Обсерваторної та Шевченка. Там проводитимуть аварійні роботи на тепломережі.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

У підприємстві зазначили, що роботи необхідні для підготовки до опалювального періоду.

«Розуміємо, що це створює тимчасові труднощі, але роботи проводяться для того, щоб забезпечити надійне та безперебійне теплопостачання в осінньо-зимовий період», — йдеться у повідомленні.

Водіїв просять врахувати тимчасові обмеження та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві через ремонтні роботи ТЕЦ, а також для доступу соціального транспорту у центрі міста змінили рух на деяких ділянках доріг. Зокрема, по вулицях Рюміна, Олексія Вадатурського, Спаській.