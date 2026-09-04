 Перехрестя Обсерваторної та Шевченка у Миколаєві частково перекриють з 5 вересня

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Головна Новини Суспільство 16:28, 04 вересня, 2026

Перехрестя Обсерваторної та Шевченка у Миколаєві частково перекриють з 5 вересня

Ремонтні роботи. Архівне фото: «Миколаївелектротранс»Ремонтні роботи. Архівне фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві з 5 вересня частково обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Обсерваторної та Шевченка. Там проводитимуть аварійні роботи на тепломережі.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

У підприємстві зазначили, що роботи необхідні для підготовки до опалювального періоду.

«Розуміємо, що це створює тимчасові труднощі, але роботи проводяться для того, щоб забезпечити надійне та безперебійне теплопостачання в осінньо-зимовий період», — йдеться у повідомленні.

Водіїв просять врахувати тимчасові обмеження та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві через ремонтні роботи ТЕЦ, а також для доступу соціального транспорту у центрі міста змінили рух на деяких ділянках доріг. Зокрема, по вулицях Рюміна, Олексія Вадатурського, Спаській.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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