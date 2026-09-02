У центрі Миколаєва частково змінять рух трьома вулицями

Через ремонт тепломереж частково перекриють вулицю Рюміна. Фото: МикВісті

У Миколаєві через ремонтні роботи ТЕЦ, а також для доступу соціального транспорту у центрі міста змінили рух на деяких ділянках доріг. Зокрема, по вул. Рюміна, Олексія Вадатурського, Спаській.

Таке рішення ухвалив 28 серпня виконком Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

У рішенні виконкому йдеться про те, що є листи від Миколаївської ТЕЦ про проведення ремонтних робіт. Поки ремонтуватимуть тепломережі, рух транспорту буде закритим:

по вул. Рюміна від пр. Центрального до вул. Павла Скоропадського;

по вул. Олексія Вадатурського від вул. Спаської до вул. Вадима Благовісного.

Крім того, рішення виконкому стосувалося питання, яке обговорювали на засіданні 26 серпня. Тоді секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько зазначив, що на відрізку вулиці Спаської від вулиці Захисників Миколаєва до Героїв Рятувальників діє односторонній рух. Через такі обмеження автомобілі соціальних служби, які перевозять людей з інвалідністю, не можуть заїхати на цю ділянку з потрібного боку без порушення правил. Тому Дмитро Фалько просив впорядкувати рух транспорту.

У рішенні виконкому йдеться про те, що по вул. Спаській організують двосторонній рух:

від вул. Аркасівської до вул. Олексія Вадатурського та по вул. Олексія Вадатурського від вул. Спаської до вул. Великої Морської;

від вул. Захисників Миколаєва до вул. Героїв Рятувальників.

Для організації руху мають встановити дорожні знаки. Коли ТЕЦ завершить роботи, тимчасові знаки мають прибрати, а рух відновити у звичайному режимі.

Нагадаємо, на сесії 1 вересня депутат Євген Прудник (обраний від «ОПЗЖ») звернувся до мера щодо ситуації з дорожніми знаками, зокрема знаками пріоритету. Він запропонував проаналізувати, чи є такі знаки на основних вулицях, оскільки водії їдуть за звичкою, а не Правилами дорожнього руху.

Мер Олександр Сєнкевич доручив управлінню транспортного комплексу та профільному заступнику розібратися з цією ситуацією.

Крім того, повідомлялося, що Миколаївська ТЕЦ проводить ремонт тепломереж по вул. Павла Скоропадського. Через це частина вулиці перекрита. Відновити дорогу обіцяли у вересні.