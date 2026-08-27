У Миколаєві хочуть тимчасово дозволити двосторонній рух на Спаській для соціального транспорту

Соціальне таксі. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві планують тимчасово дозволити двосторонній рух на ділянці вулиці Спаської, де зараз діє обмеження. Це має забезпечити безперешкодний під’їзд соціального транспорту до установи, де обслуговують людей з інвалідністю.

Питання обговорили під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради 26 серпня, пишуть «МикВісті»

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько уточнив, що йдеться про відрізок вулиці Спаської від вулиці Захисників Миколаєва до вулиці Героїв-Рятувальників. Наразі там діє односторонній рух, тому через такі обмеження автомобілі не можуть заїхати на цю ділянку з потрібного боку.

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Він зазначив проблема виникає, зокрема, із соціальним транспортом, яким до відповідної служби підвозять людей з інвалідністю.

— На цьому відрізку у нас знаходиться соціальна служба, куди часто густо потрібно підвозити людей з інвалідністю. І виходить, що для того, щоб туди машина заїхала, вона має порушувати правила, заїжджати під знак, який забороняє туди рух, — зазначив Дмитро Фалько.

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса повідомив, що технічно двосторонній рух на цій ділянці можна запровадити тимчасово, якщо це затвердить виконком. Для цього підготують відповідний проєкт рішення.

Нагадаємо, що Миколаївській міськраді пропонують продовжити оренду на 15 років у частині квіткового ринку на вул. Спаській. Проте на земельній комісії більшість депутатів утрималася від голосування за цей проєкт.