 У Миколаєві планують демонтувати незаконні паркомісця у дворі багатоповерхівок, на які сусіди скаржаться майже рік

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Головна Новини Суспільство 16:03, 04 вересня, 2026

У Миколаєві планують демонтувати незаконні паркомісця у дворі багатоповерхівок, на які сусіди скаржаться майже рік

Незаконно встановлені паркомісця у дворі баготоповерхівок в Миколаєві, які не можуть демонтувати понад пів року. Фото: МикВістіНезаконно встановлені паркомісця у дворі баготоповерхівок в Миколаєві, які не можуть демонтувати понад пів року. Фото: МикВісті

В Інгульському районі Миколаєва планують демонтувати незаконно встановлені паркомісця у дворі будинку на проспекті Миру, 70-Б.

Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконавчого комітету 9 вересня, пишуть «МикВісті».

Йдеться про вісім металевих стовпчиків, які встановили на зеленій зоні навпроти другого під’їзду багатоповерхового будинку. Місто вважає, що конструкцію встановили без дотримання вимог земельного та містобудівного законодавства.

Якщо рішення ухвалять, адміністрація Інгульського району протягом трьох робочих днів має підготувати розпорядження про демонтаж паркомісць. Після цього визначать підприємство або установу, яке проведе роботи.

Скриншот документаСкриншот документа

Незаконні паркомісця у дворі

Нагадаємо, що на цю ситуацію мешканці багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б скаржилися ще минулого року. У листопаді мешканець будинку облаштував у дворі паркомісця. Сусіди обурилися, оскільки, за їхніми словами, чоловік робив це без погодження з іншими мешканцями. Водночас він пояснював, що конструкція потрібна для захисту автомобілів від падаючих гілок дерев.

Після скарг сусідів місто визнало конструкцію незаконною. Чоловіку виписали штраф і надали припис на її демонтаж.

Власник конструкції Руслан Бутов тоді підтвердив, що отримав штраф у розмірі понад 800 гривень за роботи без дозволу. Він також говорив, що оформлює необхідні документи та планує завершити встановлення навісу, якщо отримає відповідний дозвіл.

Ланцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: Марина РемезоваЛанцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: Марина Ремезова
Ланцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: Марина РемезоваЛанцюг із замком на незаконно встановлених паркомісцях. Фото: Марина Ремезова

У серпні цього року сусіди знову поскаржилися на Руслана Бутова, оскільки встановлені конструкції досі не демонтував, хоча минуло понад пів року. Крім того, на паркомісцях вже встановили ланцюг із замком, щоб обмежити доступ до них, розповіла мешканка будинку Людмила Матвеєва.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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