Виконком погодив демонтаж павільйона у зоні відпочинку у Миколаєві

Виконком погодив демонтаж чотирьох споруд у Миколаєві. Ілюстративне фото: Миколаївська міськрада

Павільйон у зоні відпочинку «Маяк» у Корабельному районі, зупинковий навіс на вулиці Лазурній на Намиві та ще дві споруди у Миколаєві демонтують. Їх встановили без дозволів, тому тепер мають прибрати.

Рішення про демонтаж виконком ухвалив на засіданні 9 вересня, пишуть «МикВісті».

Як зазначив директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, рішення стосується демонтажу тимчасових споруд, які не мають документів.

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— Підставами для підготовки були звернення на урядову гарячу лінію, до контакт-центру, а також звернення окружної прокуратури міста Миколаєва. Документів споруди не мають, — повідомив Євген Поляков.

Виконком погодив демонтаж павільйонів у зоні відпочинку «Маяк» на території урочища «Жовтневе» у Корабельному районі, торговельних кіосків по вулиці Захисників Миколаєва ріг проспектів Центрального і Богоявленського, поблизу будинку № 325/1, а також зупинковий навіс та диспетчерський пункт біля будинку №16 по вулиці Лазурній.

Всі ці споруди мають прибрати до 31 березня 2027 року. Директору департаменту архітектури та містобудування доручили визначити протягом трьох робочих днів, хто їх демонтує.

Нагадаємо, що виконком погодив демонтаж бетонних блоків та паркувальних стовпчиків у дворах Миколаєва.

На попередньому засіданні виконкому обговорювали, що у Миколаєві на перетині вулиць 9-а Воєнна та Костянтинівська (Бондаренка) демонтували зупинковий комплекс разом з кіоском. Тепер людям немає де заховатися від дощу і сонця. Як стало відомо, його прибрав підприємець, якому належав кіоск, за який він не сплачував оренду.

Тепер місто шукає заміну і гроші для встановлення зупинки.