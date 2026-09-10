 Виконком погодив демонтаж павільйона у зоні відпочинку у Миколаєві

  • четвер

    10 вересня, 2026

  • 16.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 16.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 7:25, 10 вересня, 2026

Виконком погодив демонтаж павільйона у зоні відпочинку у Миколаєві

Виконком погодив демонтаж чотирьох споруд у Миколаєві. Фото: міськрадаВиконком погодив демонтаж чотирьох споруд у Миколаєві. Ілюстративне фото: Миколаївська міськрада

Павільйон у зоні відпочинку «Маяк» у Корабельному районі, зупинковий навіс на вулиці Лазурній на Намиві та ще дві споруди у Миколаєві демонтують. Їх встановили без дозволів, тому тепер мають прибрати.

Рішення про демонтаж виконком ухвалив на засіданні 9 вересня, пишуть «МикВісті».

Як зазначив директор департаменту архітектури та містобудування, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, рішення стосується демонтажу тимчасових споруд, які не мають документів.

Реклама

— Підставами для підготовки були звернення на урядову гарячу лінію, до контакт-центру, а також звернення окружної прокуратури міста Миколаєва. Документів споруди не мають, — повідомив Євген Поляков.

Виконком погодив демонтаж павільйонів у зоні відпочинку «Маяк» на території урочища «Жовтневе» у Корабельному районі, торговельних кіосків по вулиці Захисників Миколаєва ріг проспектів Центрального і Богоявленського, поблизу будинку № 325/1, а також зупинковий навіс та диспетчерський пункт біля будинку №16 по вулиці Лазурній.

Всі ці споруди мають прибрати до 31 березня 2027 року. Директору департаменту архітектури та містобудування доручили визначити протягом трьох робочих днів, хто їх демонтує.

Нагадаємо, що виконком погодив демонтаж бетонних блоків та паркувальних стовпчиків у дворах Миколаєва.

На попередньому засіданні виконкому обговорювали, що у Миколаєві на перетині вулиць 9-а Воєнна та Костянтинівська (Бондаренка) демонтували зупинковий комплекс разом з кіоском. Тепер людям немає де заховатися від дощу і сонця. Як стало відомо, його прибрав підприємець, якому належав кіоск, за який він не сплачував оренду.

Тепер місто шукає заміну і гроші для встановлення зупинки.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

У Миколаєві хочуть тимчасово дозволити двосторонній рух на Спаській для соціального транспорту
У Миколаєві планують демонтувати незаконні паркомісця у дворі багатоповерхівок, на які сусіди скаржаться майже рік
У Миколаєві виділили ₴10 млн на ремонт пошкодженої обстрілами котельні
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці розкритикували ремонт дороги у дворі на Логінова — в адміністрації кажуть, що все за нормами

Аліна Квітко
новини
«Двері заклинило, тому вибиралися через вікно», — житель Миколаєва про те, як його родина рятувалась під час нічної атаки

Аліса Мелікадамян
новини
У серпні Контакт-центр Миколаєва опрацював 80% звернень: на що найчастіше скаржилися містяни

Даріна Мельничук
новини
Виконком Миколаєва погодив демонтаж бетонних блоків і паркувальних стовпчиків у трьох дворах

Юлія Лук’яненко
новини
90% переселенців у Миколаєві — з Херсону

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

У Миколаєві виділили ₴10 млн на ремонт пошкодженої обстрілами котельні
У Миколаєві планують демонтувати незаконні паркомісця у дворі багатоповерхівок, на які сусіди скаржаться майже рік
У Миколаєві хочуть тимчасово дозволити двосторонній рух на Спаській для соціального транспорту

Найбільший обстріл Миколаєва у 2026 році: загинула жінка, пошкоджені будинки та порт

Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили

13 годин тому

У Миколаєві горять склади після атак РФ

Головне сьогодні