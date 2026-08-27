У Миколаєві шукають заміну зупинці, яку підприємець демонтував разом із кіоском

Кіоск із зупинкою, який демонтували по вул. 9-й Воєнній. Скриншот Google Maps

Зупинку у Центральному районі Миколаєва на перетині вулиць 9-а Воєнна та Костянтинівська (Бондаренка) демонтували разом із кіоском. Як з'ясувалося, це зробив підприємець, якому належав кіоск і від нього вимагали прибрати споруду через несплату за оренду. Тепер у виконкомі шукають, де взяти кошти на нову зупинку.

Про це розповів під час виконкому 26 серпня секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що на попередньому засіданні виконкому Дмитро Фалько розповів про демонтаж кіоску разом із зупинковим комплексом. Тепер людям немає де заховатися від сонця та дощу.

— Звільнили ділянку, але після цього ми тільки створили громадянам незручності, тому що там немає зупинкового комплексу від слова «взагалі». Просто якась бетонна основа, на якій люди у спеку просто мучаться і від дощу, негоди теж немає де укритися, — нагадав секретар міськради.

Заступник голови адміністрації Центрального району Олександр Косьянов сказав, що це питання особисто вирішує голова адміністрації Олександр Береза.

Разом з тим, Дмитро Фалько звернув увагу, що демонтував зупинку разом з кіоском підприємець, який мав сплачувати за оренду землі. З одного боку, він виконав вимогу щодо демонтажу, з іншого — це призвело до незручностей.

— Дійсно, цей зупинковий комплекс був встановлений ФОПом. Він припинив діяльність, перестав платити за землю, отримував вимоги і врешті-решт на виконання цих вимог він демонтував. Можливо, цей зупинковий комплекс виглядав не надто привабливо, але принаймні люди мали змогу нормально очікувати транспорт. Це була його власність: заборонити ми йому, з одного боку, не могли. З іншого боку, вимагали від нього оплати за зайняту земельну ділянку. Відповідно, він її демонтував. Тепер ми маємо шукати кошти, і що поставити замість зупинки, — додав Дмитро Фалько.

Секретар міськради додав, що відпрацювали це питання з департаментом архітектури і з'ясували, що є правило: комунальні підприємства під час демонтажу залишають частину зупинки, поки не знайдуть заміну.

— Тут вийшло навпаки: спершу демонтували, потім побігли шукати заміни, — констатував Дмитро Фалько.

Заступник голови адміністрації Центрального району на це сказав, що департамент архітектури поспішив. Крім того, віцемер Віталій Луков зазначив, що питання має бути вирішено максимально швидко до негоди.

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б знову скаржаться на сусіда, який із минулого року не демонтував у дворі незаконно встановлені паркомісця.