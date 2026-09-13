 22 сухі тополі збираються прибрати на 6-й Слобідській у Миколаєві, де розширюють дорогу

  • неділя

    13 вересня, 2026

  • 25.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 25.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Екологія 14:24, 13 вересня, 2026

22 сухі тополі збираються прибрати на 6-й Слобідській у Миколаєві, де розширюють дорогу

На вул. 6-й Слобідській збираються зрубати 22 тополі. Ілюстративне фото Миколаївської міськрадиНа вул. 6-й Слобідській збираються зрубати 22 тополі. Ілюстративне фото Миколаївської міськради

22 дерева мають знести на вулиці 6-й Слобідській у Миколаєві. Йдеться про сухі тополі, які мають прибрати на ділянці, де розширюють проїзну частину і прокладають трамвайні колії. Але нові дерева поки там не планують висаджувати.

Про це стало відомо під час апаратної наради у виконкомі Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Віцемер Юрій Андрієнко повідомив, що поки не отримали документи на знесення дерев. Також він підтвердив: йдеться про частину вул. 6-ї Слобідської, де прокладають трамвайні колії.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько уточнив, чи будуть дерева замінювати.

— Поки що тільки демонтуємо, — повідомив Юрій Андрієнко.

Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що за нормами навряд чи вдасться посадити нові дерева на цій же ділянці.

— Це тополі. Чи за нормами можливо там буде висадити дерева? Тому що там же зсувається бордюр і розширяється смуга, а там вже будинки. Просто питання, коли під бордюр саджати, там є нормативно, куди можна посадити це дерево між бордюром і самим деревом. А там вже йде пішоходна зона. Ми ж на пішоходну зону посередині не будемо висаджувати дерева. Треба подумати з цього питання, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, з черевня у Миколаєві стартував ремонт вул. 6-а Слобідська. Проєктом передбачено розширення проїжджої частини до трьох смуг руху за рахунок інтеграції до складу дороги трамвайної колії.

На капітальний ремонт дороги по вулиці 6-а Слобідська від проспекту Центрального до вулиці 1-а Воєнна витратили понад 23,8 мільйона гривень.

У серпні почали вкладати новий перший шар асфальту. По завершенню всіх робіт частина вулиці матиме двосторонній рух,

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Демонтаж

340 гривень штрафу. Що може зробити влада з кіосками на колесах на парковках Миколаєва?
Виконком Миколаєва погодив демонтаж бетонних блоків і паркувальних стовпчиків у трьох дворах
Виконком погодив демонтаж павільйона у зоні відпочинку у Миколаєві
Реклама
Читайте також:
новини
В Миколаєві відкрили новий театральний простір «Вільна сцена»

Альона Коханчук
новини
У День міста вручили нагороди родинам загиблих Героїв, волонтерам та миколаївцям

Аліна Квітко
новини
Мер Миколаєва одружив пару в День міста

Аліна Квітко
новини
Жираф у капелюсі та ведмідь із булавою: у Миколаєві погасили марки до 125-річчя зоопарку

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили День міста: вшанували загиблих, нагородили військових та погасили ювілейну марку

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Демонтаж

Виконком погодив демонтаж павільйона у зоні відпочинку у Миколаєві
Виконком Миколаєва погодив демонтаж бетонних блоків і паркувальних стовпчиків у трьох дворах
340 гривень штрафу. Що може зробити влада з кіосками на колесах на парковках Миколаєва?

Після обстрілу частина Миколаєва залишається без електрики, ще в двох районах світло буде за графіком

За серпень у Миколаєві народилися 197 дітей, серед них — дві двійні

3 години тому

В Миколаєві відкрили новий театральний простір «Вільна сцена»

Головне сьогодні