22 сухі тополі збираються прибрати на 6-й Слобідській у Миколаєві, де розширюють дорогу

На вул. 6-й Слобідській збираються зрубати 22 тополі. Ілюстративне фото Миколаївської міськради

22 дерева мають знести на вулиці 6-й Слобідській у Миколаєві. Йдеться про сухі тополі, які мають прибрати на ділянці, де розширюють проїзну частину і прокладають трамвайні колії. Але нові дерева поки там не планують висаджувати.

Про це стало відомо під час апаратної наради у виконкомі Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Віцемер Юрій Андрієнко повідомив, що поки не отримали документи на знесення дерев. Також він підтвердив: йдеться про частину вул. 6-ї Слобідської, де прокладають трамвайні колії.

Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько уточнив, чи будуть дерева замінювати.

— Поки що тільки демонтуємо, — повідомив Юрій Андрієнко.

Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що за нормами навряд чи вдасться посадити нові дерева на цій же ділянці.

— Це тополі. Чи за нормами можливо там буде висадити дерева? Тому що там же зсувається бордюр і розширяється смуга, а там вже будинки. Просто питання, коли під бордюр саджати, там є нормативно, куди можна посадити це дерево між бордюром і самим деревом. А там вже йде пішоходна зона. Ми ж на пішоходну зону посередині не будемо висаджувати дерева. Треба подумати з цього питання, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, з черевня у Миколаєві стартував ремонт вул. 6-а Слобідська. Проєктом передбачено розширення проїжджої частини до трьох смуг руху за рахунок інтеграції до складу дороги трамвайної колії.

На капітальний ремонт дороги по вулиці 6-а Слобідська від проспекту Центрального до вулиці 1-а Воєнна витратили понад 23,8 мільйона гривень.

У серпні почали вкладати новий перший шар асфальту. По завершенню всіх робіт частина вулиці матиме двосторонній рух,