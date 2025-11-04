ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги від проспекту Центрального до 1-ї Воєнної — тепер там буде двосторонній рух

6-а Слобідська стане двосторонньою. Фото: «МикВісті»

На капітальний ремонт дороги по вулиці 6-а Слобідська від проспекту Центрального до вулиці 1-а Воєнна планують витратити понад 24 мільйонів гривень. Після робіт рух для автомобілів на цьому відрізку стане двостороннім.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства. Завершити їх планують до 30 червня 2026 року.

Згідно даних у тендерній документації, підрядник має зняти старий асфальтобетон фрезеруванням, демонтувати і розібрати бортові камені, укласти нові бетонні поребрики, облаштувати саме покриття, змонтувати нові бордюри, тактильні плити і організувати благоустрій прилеглої території.

Як пояснили «МикВісті» у коментарі в ДЖКГ, ці напрямки відбуватимуться паралельно із роботами, які виконує КП «Миколаївелектротранс». Завдяки цій роботі дорогу на цій ділянці буде розширено до 10 метрів.

6-а Слобідська стане двосторонньою. Фото: «МикВісті» 6-а Слобідська стане двосторонньою. Фото: «МикВісті» 6-а Слобідська стане двосторонньою. Фото: «МикВісті»

— «Миколаївелектротранс» виконує заміну, а ми в рамках цього тендеру будемо виконувати заміну дорожнього покриття і укладати фігурні елементи на самій трамвайній колії, як вже зроблено по вулиці Марка Кропивницького і біля Народного саду. Дорогу буде розширено за рахунок включення частини трамвайної колії — все все те саме, але фактично заміна решітки і бортовий камінь буде перенесений за неї. Тобто дорога буде розширена до 10 метрів, — пояснив заступник начальника управління планування та тендерно-договірної роботи ДЖКГ Максим Бевза.

Крім того, рух на відповідній ділянці стане двостороннім.

— В нас зʼявиться двосторонній рух. Фактично в нас можна буде з проспекту Центрального звернути на 6-у і доїхати до Ракетного урочища чи 1-ї лікарні, — додав посадовець.

6-а Слобідська стане двосторонньою. Фото: «МикВісті» 6-а Слобідська стане двосторонньою. Фото: «МикВісті»

Однак думки місцевих жителів і водіїв у питанні зручності розділились. Під спілкування з кореспонденткою «МикВісті» миколаївець Юрій, який живе у приватному секторі, зазначив, що це створить труднощі.

— Раніше тут була двостороння дорога. І коли не було ринку, це було зручно. Зараз, коли будуть стояти машини цілим рядом, я не уявляю, як це буде. По-перше, це складнощі для тих, хто мешкає в цьому кварталі. Виїзд з двору це складно. Місця для маневру немає. Важко уявити, як це буде реалізовано, — поділився думкою чоловік.

Водночас водії, який часто приїжджають на місцевий ринок, переконані, що розширення дороги полегшить рух.

— Дивіться, тут ринок, люди приїздять скупитись. Якщо встане машина, а дорога вузька, то розʼїхатись важко. Якщо буде ширша дорога, дві машини спокійно розʼїдуться. По ширині буде як три смуги. Це про наш комфорт, — зауважив житель міста Анатолій.

Нагадаємо, на заміну 15 кілометрів трамвайних колій у Миколаєві потрібно 300 мільйонів гривень. Це 20% загальної від протяжності міських трамвайних колій.