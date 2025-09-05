«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Ремонт колій спеціалістами «Миколаївелектротрансу». Фото: «МикВісті»

На заміну 15 кілометрів трамвайних колій у Миколаєві потрібно 300 мільйонів гривень. Це 20% загальної від протяжності міських трамвайних колій.

Наразі міська влада шукає донора, який профінансує закупівлю необхідних матеріалів, свідчать дані цифрової системи DREAM.

«Стан трамвайної інфраструктури, зокрема рейкового полотна, перебуває на критичному рівні. Більшість рейок, що нині експлуатуються, мають вичерпаний або понаднормовий строк служби — подекуди понад 40–50 років», — йдеться там.

У коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що заміни потребує майже уся протяжність трамвайних колій — 65 кілометрів. Однак, додав він, першочергово планують замінити 15 кілометрів найбільш зношених ділянок.

— Взагалі у Миколаєві 69 кілометрів рейок. За останні роки ми замінили приблизно 2,5-3 кілометри. Можливо менше, плюс-мінус. Нам потрібно ремонтувати всі 60-65 кілометрів рейок. Але, звісно, за один рік це нереально зробити. В нас є ділянки, які більш зношені, є які ще можуть 5-10 років пропрацювати. Тому ми написали запит на 300 мільйонів гривень на заміну 15 кілометрів. Це першочергово те, що є в незадовільному стані, — розповів Юрій Сметана.

Директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана. Фото: «МикВісті»

Він пояснив, що за кошти донора планують закупити рейки, шпали, розхідний матеріал, а роботи з заміни трамвайних колій виконуватимуть вже працівники підприємства.

— Ми сподіваємося, що нам вдасться знайти донора, який виявить бажання купити для міста, для нашого підприємства саме рейки, шпали, розхідний матеріал. А всі роботи, як це вже ми робимо не перший рік, будуть виконувати спеціалісти нашого підприємства, — сказав Юрій Сметана.

Ремонт трамвайних колій у Миколаєві

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» впродовж останніх років проводить по місту ремонт трамвайних колій.

Реклама

У 2024 році завершили ремонт колій по вулиці Потьомкінській на відрізку від 3-ї Слобідської до парку «Народний сад».

Після чого на роботи з благоустрою та укладання плитки біля відремонтованих колій по вулиці Потьомкінська (від вулиці 3-я Слобідська до вулиці 1-а Воєнна) витратили 7,5 мільйона гривень.

Ще у 2023 році Департамент житлово-комунального господарства міської ради замовив ремонт трьох кварталів дороги вздовж вулиці Потьомкінської (від Садової до 3-ї Слобідської) за 8,8 мільйона гривень.

А у 2020 році ремонт частини дороги по вулиці Потьомкінській від вулиці Лягіна до Садової, що складає сім кварталів, обійшовся міському бюджету у 8,2 мільйона гривень.