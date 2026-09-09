Виконком Миколаєва погодив демонтаж бетонних блоків і паркувальних стовпчиків у трьох дворах
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Паркувальні стовпчики та бетонні блоки, які миколаївці самовільно встановили у дворах, демонтують. Мова йде про двори в Центральному та Інгульському районах. Адміністрації зверталися до жителів щодо демонтажу, але не отримали відповідь.
Про це йшлося сьогодні, 9 вересня, на засіданні виконкому, повідомляють «МикВісті».
Заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва повідомив, що у зеленій зоні по пр. Миру, 70-Б розташовані вісім паркувальних стовпчиків. Ця земля у комунальній власності Миколаєва, але міськрада не передавала ділянку в оренду або інше користування.
— Ці металеві стовпчики встановлені самовільно, без відповідних дозвільних документів. Тому пропонуємо винести питання щодо демонтажу, — зазначив Антон Ужва.
Крім того, мають демонтувати паркувальні бар'єри у Центральному районі. Голова адміністрації Олександр Береза розповів, що їх встановили самовільно по вул. Інженерній, 13.
— Адміністрація Центрального району зверталася до ОСББ з пропозицією власноруч демонтувати зазначені пристрої. У встановлений термін відповіді не надійшло. Тому вимушені звернутися до виконкому щодо примусового демонтажу, — зазначив голова адміністрації.
Самовільно встановили бетонні блоки і у внутрішньоквартальному проїзді біля будинків №58 по вул. Ігоря Бедзая та №43/1 на вул. Севастопольській. Олександр Береза зазначив, за зверненням патрульної поліції адміністрація району ініціює демонтаж конструкцій, через яку не може проїхати транспорт.
Виконком погодив всі проєкти щодо демонтажу.
Демонтаж незаконних споруд
Нагадаємо, на самовільно встановлені металеві стовпчики жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б скаржилися ще минулого року. У листопаді мешканець будинку облаштував у дворі паркомісця. Сусіди обурилися, оскільки, за їхніми словами, чоловік робив це без погодження з іншими мешканцями. Водночас він пояснював, що конструкція потрібна для захисту автомобілів від падаючих гілок дерев.
Після скарг сусідів місто визнало конструкцію незаконною. Чоловіку виписали штраф і надали припис на її демонтаж. Але чоловік їх не прибрав. Тому жителі подали повторну скаргу.
Також повідомлялося, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав демонтаж встановлених бетонних блоків біля багатоквартирного будинку №162 на проспекті Центральному. Мова йде про бетонні блоки на внутрішньоквартальному проїзді біля багатоквартирного будинку. На конструкції скаржились містяни, адже вони перекривають проїзд за ЖК «Центральний» з внутрішньої сторони будинку в тому числі для екстрених служб.
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