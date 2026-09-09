 Виконком Миколаєва погодив демонтаж бетонних блоків і паркувальних стовпчиків у трьох дворах

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Головна Новини Суспільство 16:54, 09 вересня, 2026

Виконком Миколаєва погодив демонтаж бетонних блоків і паркувальних стовпчиків у трьох дворах

Бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая, які демонтують. Фото: МикВістіБетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая, які демонтують. Фото: МикВісті

Паркувальні стовпчики та бетонні блоки, які миколаївці самовільно встановили у дворах, демонтують. Мова йде про двори в Центральному та Інгульському районах. Адміністрації зверталися до жителів щодо демонтажу, але не отримали відповідь.

Про це йшлося сьогодні, 9 вересня, на засіданні виконкому, повідомляють «МикВісті».

Заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва повідомив, що у зеленій зоні по пр. Миру, 70-Б розташовані вісім паркувальних стовпчиків. Ця земля у комунальній власності Миколаєва, але міськрада не передавала ділянку в оренду або інше користування.

— Ці металеві стовпчики встановлені самовільно, без відповідних дозвільних документів. Тому пропонуємо винести питання щодо демонтажу, — зазначив Антон Ужва.

Незаконно встановлені паркомісця у дворі баготоповерхівок в Миколаєві, які не можуть демонтувати понад пів року. Фото: МикВістіНезаконно встановлені паркомісця у дворі баготоповерхівок в Миколаєві, які не можуть демонтувати понад пів року. Фото: МикВісті

Крім того, мають демонтувати паркувальні бар'єри у Центральному районі. Голова адміністрації Олександр Береза розповів, що їх встановили самовільно по вул. Інженерній, 13.

— Адміністрація Центрального району зверталася до ОСББ з пропозицією власноруч демонтувати зазначені пристрої. У встановлений термін відповіді не надійшло. Тому вимушені звернутися до виконкому щодо примусового демонтажу, — зазначив голова адміністрації.

Самовільно встановили бетонні блоки і у внутрішньоквартальному проїзді біля будинків №58 по вул. Ігоря Бедзая та №43/1 на вул. Севастопольській. Олександр Береза зазначив, за зверненням патрульної поліції адміністрація району ініціює демонтаж конструкцій, через яку не може проїхати транспорт.

Самовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: МикВістіСамовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: МикВісті

Виконком погодив всі проєкти щодо демонтажу.

Демонтаж незаконних споруд

Нагадаємо, на самовільно встановлені металеві стовпчики жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б скаржилися ще минулого року. У листопаді мешканець будинку облаштував у дворі паркомісця. Сусіди обурилися, оскільки, за їхніми словами, чоловік робив це без погодження з іншими мешканцями. Водночас він пояснював, що конструкція потрібна для захисту автомобілів від падаючих гілок дерев.

Після скарг сусідів місто визнало конструкцію незаконною. Чоловіку виписали штраф і надали припис на її демонтаж. Але чоловік їх не прибрав. Тому жителі подали повторну скаргу.

Також повідомлялося, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав демонтаж встановлених бетонних блоків біля багатоквартирного будинку №162 на проспекті Центральному. Мова йде про бетонні блоки на внутрішньоквартальному проїзді біля багатоквартирного будинку. На конструкції скаржились містяни, адже вони перекривають проїзд за ЖК «Центральний» з внутрішньої сторони будинку в тому числі для екстрених служб.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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