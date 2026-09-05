 У Миколаєві збираються демонтувати бетонні блоки та паркувальні бар'єри, які незаконно встановили у дворах

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Головна Новини Самоврядування 12:57, 05 вересня, 2026

У Миколаєві збираються демонтувати бетонні блоки та паркувальні бар'єри, які незаконно встановили у дворах

Самовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: МикВістіСамовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: МикВісті

У Центральному районі Миколаєва планують прибрати бетонні блоки та паркувальні бар'єри за двома адресами. Їх встановили самовільно у дворах багатоповерхівок.

Про це йдеться у проєктах рішення виконкому Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

В одному з проєктів рішення вказали, що бетонні блоки самовільно встановлені у внутрішньоквартальному проїзді вздовж будинку №58 по вул. Ігоря Бедзая (Чкалова) та №43/1 по вулиці Севастопольській. Голові адміністрації Центрального району Олександру Березі планують доручити протягом трьох робочих днів підготувати розпорядження і визначити, хто буде демонтувати бетонні блоки.

Їх мають прибрати протягом чотирьох місяців, якщо виконком підтримає проєкт рішення.

Самовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: МикВістіСамовільно встановлені бетонні блоки по вул. Ігоря Бедзая. Фото: МикВісті

Крім того, виконком розгляне проєкт рішення про демонтаж паркувальних бар’єрів у дворі будинку №13 на вулиці Інженерній. Їх теж встановили самовільно.

На відміну від бетонних блоків, для демонтажу паркувальних бар'єрів дадуть час до 31 грудня 2026 року. Але хто їх прибиратиме, голова адміністрації має визначити теж протягом трьох робочих днів після ухвалення виконкомом рішення.

Демонтаж незаконних споруд

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Нагадаємо, виконком також має розглянути проєкт про демонтаж паркувальних бар'єрів по пр. Миру, 70-Б. Йдеться про вісім металевих стовпчиків, які встановили на зеленій зоні навпроти другого під’їзду багатоповерхового будинку. У виконкомі зазначають, що конструкцію встановили без дотримання вимог земельного та містобудівного законодавства.

На самовільно встановлені металеві стовпчики жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б скаржилися ще минулого року. У листопаді мешканець будинку облаштував у дворі паркомісця. Сусіди обурилися, оскільки, за їхніми словами, чоловік робив це без погодження з іншими мешканцями. Водночас він пояснював, що конструкція потрібна для захисту автомобілів від падаючих гілок дерев.

Після скарг сусідів місто визнало конструкцію незаконною. Чоловіку виписали штраф і надали припис на її демонтаж. Але чоловік їх не прибрав. Тому жителі подали повторну скаргу.

Також повідомлялося, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав демонтаж встановлених бетонних блоків біля багатоквартирного будинку №162 на проспекті Центральному. Мова йде про бетонні блоки на внутрішньоквартальному проїзді біля багатоквартирного будинку. На конструкції скаржились містяни, адже вони перекривають проїзд за ЖК «Центральний» з внутрішньої сторони будинку в тому числі для екстрених служб.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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