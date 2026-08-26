 У Миколаєві до кінця року мають прибрати бетонні блоки, які перекривають проїзд біля будинку на проспекті Центральному

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Головна Новини Суспільство 17:54, 26 серпня, 2026

У Миколаєві до кінця року мають прибрати бетонні блоки, які перекривають проїзд біля будинку на проспекті Центральному

Бетонні блоки біля багатоквартирного будинку №162. Фото з FacebookБетонні блоки біля багатоквартирного будинку №162. Фото з Facebook

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав демонтаж встановлених бетонних блоків біля багатоквартирного будинку №162 на проспекті Центральному.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні у середу, 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що мова йде про бетонні блоки на внутрішньоквартальному проїзді біля багатоквартирного будинку. На конструкції скаржились містяни, адже вони перекривають проїзд за ЖК «Центральний» із внутрішньої сторони будинку в тому числі для екстрених служб.

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На засіданні виконкому перший заступник голови Центрального району Олександр Касьянов зазначив, що це необхідно зробити.

У членів виконкому не виникло питань до проєкту рішенні і його підтримали одноголосно.

Як зазначено у проєкті рішення, демонтувати бетонні блоки мають до 31 грудня цього року. Адміністрації Центрального району доручили протягом трьох робочих днів підготувати розпорядження міського голови щодо визначення підприємства або установи, яка проведе демонтаж.

Як писали «МикВісті» у 2016 році, мешканці встановили блоки за цією адресою після двох ДТП, які сталися біля будинку роком раніше. Люди побоювалися, що через проїзд із великою швидкістю знову їздитимуть автомобілі, створюючи небезпеку для дітей. У 2016 році представники Адміністрації Центрального району приїхали демонтувати блоки на виконання припису поліції. Після суперечки з мешканцями комунальні працівники вирішили не загострювати ситуацію та залишили двір. Тоді бетонні блоки залишилися на місці.

Нагадаємо, що в Інгульському районі Миколаєва жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б знову скаржаться на сусіда, який із минулого року не демонтував у дворі незаконно встановлені паркомісця.

На цю ситуацію мешканці багатоповерхівки скаржилися ще минулого року. У листопаді мешканець будинку облаштував у дворі паркомісця. Сусіди обурилися, оскільки, за їхніми словами, чоловік робив це без погодження з іншими мешканцями. Водночас він пояснював, що конструкція потрібна для захисту автомобілів від падаючих гілок дерев.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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