Міськраді Миколаєва пропонують продовжити оренду квіткового ринку на Спаській — земельна комісія не погодила

Земельна комісія не проголосувала за продовження оренди квітковому ринку на Спаській. Архівне фото МикВісті

Миколаївській міськраді пропонують продовжити оренду на 15 років у частині квіткового ринку на вул. Спаській. Проте на земельній комісії більшість депутатів утрималася від голосування за цей проєкт.

Про це йшла мова під час засідання земельної комісії Миколаївської міськради 19 серпня, пишуть «МикВісті».

У проєкті рішення пропонують продовжити Тетяні Глонзі, Олександрі Скляр, Кирилу Зайцеву оренду землі під торговельним комплексом — квітковим ринком — по вул. Спаській. Ділянка охоплює 314 квадратних метрів.

Вказано, що земля перебуває в оренді з липня 2011 року. У проєкті рішення пропонували продовжити оренду на 15 років.

Частина квіткового ринку на Спаській, де пропонували продовжити оренду на 15 років. Скриншот з трансляції комісії

Члени комісії об'єднали частину питань в пакет під час голосування, але за продовження оренди ринку на Спаській вирішили голосувати окремо. «За» було всього два голоси, «проти» ніхто не проголосував, утрималися від голосування чотири депутати. Тому земельна комісія не дала погодження для продовження оренди частині квіткового ринку на Спаській.

Квітковий ринок на Спаській

Квітковий ринок на вул. Спаській неодноразово обговорювали через його розміщення на тротуарі. У 2018 році тодішній голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко заявляв, що ринок потрібно знести та провести реконструкцію Каштанового скверу.

У грудні 2018 року почали зносити навіси на квітковому ринку, і підприємці заявили, що встановлять новий павільйон та зроблять нову плитку. Проте напередодні 8 березня підприємці знов почали торгівлю на тротуарі.

Крім того, у 2019 році продавці виступили проти того, що власники ринку сказали їм зменшити торговельну площу. Своєю чергою власники Олександр Скляр та Сергій Зайцев казали, що Управління архітектури дало припис про зменшення ринку на 1,5 метри, оскільки він займає весь тротуар.

У квітні миколаївський бізнесмен Олексій Пеліпас заявив, що незважаючи на вимоги мерії, людей з ринку не виженуть. Продаж квітами з тротуару продовжився, хоча виконком дав 20 днів орендатору, щоб прибрати павільйон.

У липні один з власників ринку Сергій Зайцев просив додатковий час до 1 вересня, оскільки роботи не встигали провести. Мер Олександр Сєнкевич насварив власника ринку за те, що вчасно не демонтували торговельні точки.

Проте 10 липня міський голова Олександр Сенкевич заявив, що продовжив термін знесення незаконного навісу квіткового ринку на вулиці Спаській до 1 серпня. За словами мера, він разом із головним архітектором міста та «антикорупційним» департаментом провели нараду, на якій ухвалили рішення відстрочити дату зносу навісів не пізніше 1 серпня.

У серпні 2019 року мер заявив, що підприємці таки завершать реконструкцію павільйонів квіткового ринку по вулиці Спаській і упорядкують зайнятий ними тротуар.

У серпні 2019 року власники квіткового ринку почали частково демонтувати навіс, щоб зменшити його розміри.

У 2021 році мер вимагав встановити мийки, щоб продавці не виливали воду на дорогу, та прибрати навіси з тканини на квітковому ринку.