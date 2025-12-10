У Миколаєві ціни на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 20% за рік

У Миколаєві оренда однокімнатних квартир за рік зросла на 20%, в Одесі — на 18%. Попри це, обидва міста залишаються серед тих, де оренда продовжує «з’їдати» значну частину доходу жителів. Водночас вартість однокімнатної квартири в Миколаєві дорівнює майже 15 рокам оренди, а в Одесі — 17,7 року.

Про це свідчать аналітичні дані ЛУН, пишуть «МикВісті».

Середня вартість 1-кімнатної квартири. Інфографіка: ЛУН

Найвищі ціни на оренду традиційно фіксують в Ужгороді, Львові та Києві, проте швидко зростає й Івано-Франківськ. У цьому році саме Ужгород і Львів очолили рейтинг найдорожчих міст для оренди однокімнатних квартир: в Ужгороді сягнула понад 21 тисячу гривень, у Львові — 17 тисяч гривень, у Києві — 16 тисяч гривень.

Найбільше зростання потенційні орендарі відчули у Кропивницькому, де ціни піднялися на 33%. У Черкасах оренда подорожчала на 28%, у Миколаєві та Житомирі — на 20%, в Одесі — на 18%. Середня ціна однокімнатної квартири наприкінці року в Одесі становить 10 тисяч гривень, у Миколаєві — 6 тисяч гривень.

Середня вартість 2-кімнатної квартири. Інфографіка: ЛУН

Ціни на оренду двокімнатні квартири також зросли в більшості міст. В Ужгороді оренда піднялася на 36% і досягла майже 30 тисяч гривень — це найвищий показник у країні. У Києві навпаки зафіксовано зниження на 4%, однак столиця залишилась другою за рівнем цін, випереджаючи Львів із середньою ставкою 21 тисяча гривень. При цьому в Одесі оренда двокімнатної квартири обійдеться в середньому 13 тисяч гривень, у Миколаєві — 7,5 тисяч гривень.

У сегменті трикімнатних квартир найбільше подорожчання спостерігалося у Львові (+14%), Одесі (+15%), Івано-Франківську (+20%) та Полтаві (+25%). Наприкінці року оренда такої квартири в Одесі перевищує 19 тисяч гривень, у Миколаєві — 10 тисяч гривень.

Аналітики пояснюють різкий ріст цін у прифронтових та прибережних містах, зокрема в Одесі, Миколаєві та Харкові, тим, що тривалий час оренда там залишалась однією з найдешевших на ринку. У 2025 році розрив між західними та східними містами й надалі суттєвий — ціни різняться у 2-4 рази залежно від типу житла.

Попит на оренду залишається високим: квартири в Києві, Львові та Одесі здаються в середньому за 8–9 днів. У Львові та Одесі цей показник навіть зменшився порівняно з минулим роком.

Щодо доступності оренди, найкомфортніша ситуація — у Харкові, де однокімнатна «з’їдає» 20% зарплати, двокімнатна — 28%, трикімнатна — 41%. Найдорожче орендувати житло в Ужгороді: на «однушку» йде 80% середнього заробітку, а на «двушку» навіть не вистачає повної середньої зарплати.

Вартість квартири в роках оренди: Інфографіка: ЛУН

У Миколаєві оренда забирає 29% доходу за однокімнатну, 37% — за двокімнатну та 49% — за трикімнатну квартиру. В Одесі — 40%, 52% та 77% відповідно.

Показник окупності житла через оренду також зміщується не на користь купівлі. У Києві вартість однокімнатної квартири еквівалентна 16,2 рокам оренди, у Львові — стільки ж, в Одесі — 17,7 року, у Миколаєві — 14,9 року.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві найдешевша вартість житла серед обласних центрів.