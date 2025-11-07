Ціни на оренду квартир у Миколаєві знизилися, тоді як у Львові та Ужгороді зросли ще більше

Миколаїв залишається серед українських міст, де житло найдешевше. За останні пів року ціни на квартири майже не змінилися, а оренда — знизилась. Натомість у західних регіонах, зокрема у Львові та на Закарпатті, вартість житла значно зросла.

Відповідну статистику оприлюднили на сайті аналітичного порталу ЛУН, який відстежує динаміку цін на нерухомість в українських містах.

Купівля квартир: у Миколаєві найдешевше житло серед обласних центрів

Середня вартість квартир на вторинному ринку в Миколаєві залишається стабільною:

однокімнатна — 20 тисяч доларів (сума не змінилася за останні пів року);

двокімнатна — 32 тисячі доларів (подорожчала на 6%);

трикімнатна — 42 тисячі доларів (також без змін).

Для порівняння:

в Одесі однокімнатна квартира коштує 45 тисяч доларів (+6%),

у Києві — 66 тисяч доларів (+2%),

у Львові — 67,5 тисяч доларів (+4%) — це наразі найдорожче житло в Україні.

Середня ціна квартири на вторинці у доларах. Фото: статистика ЛУН

Середня ціна квартир у Миколаєві. Фото: статистика ЛУН

Оренда: у Миколаєві — найдешевша, в Ужгороді — найдорожча

Орендувати однокімнатну квартиру в Миколаєві можна в середньому за 6 тисяч гривень.

двокімнатна — 7 500 гривень (за пів року ціна знизилася на 7%);

трикімнатна — 9 тисяч гривень.

Для порівняння:

в Одесі оренда однокімнатної квартири коштує 10 тисяч гривень;

у Києві — 17 тисяч гривень (ціна знизилася);

у Львові — 17 500 гривень (+5%);

а найдорожча оренда в Ужгороді — 19 900 гривень.

Середня ціна оренди квартири по Україні. Фото: статистика ЛУН

Скільки доходу миколаївці витрачають на оренду

За даними ЛУН, миколаївці витрачають на оренду в середньому 29% своєї зарплати.

Для порівняння:

в Одесі цей показник становить 40%,

у Києві — 56%,

у Львові — 64%,

а найбільше платять ужгородці — 77% свого доходу.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду. Фото: статистика ЛУН

Нагадаємо, у вересні на Миколаївщині кількість пропозицій продажу житла на вторинному ринку зросла на 21%. Водночас співвідношення оголошень та попиту на оренду в регіоні становило 1:60. Це найбільш дисбалансований показник в країні.