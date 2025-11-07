Ціни на оренду квартир у Миколаєві знизилися, тоді як у Львові та Ужгороді зросли ще більше
12:45, 07 листопада, 2025
-
Миколаїв залишається серед українських міст, де житло найдешевше. За останні пів року ціни на квартири майже не змінилися, а оренда — знизилась. Натомість у західних регіонах, зокрема у Львові та на Закарпатті, вартість житла значно зросла.
Відповідну статистику оприлюднили на сайті аналітичного порталу ЛУН, який відстежує динаміку цін на нерухомість в українських містах.
Купівля квартир: у Миколаєві найдешевше житло серед обласних центрів
Середня вартість квартир на вторинному ринку в Миколаєві залишається стабільною:
- однокімнатна — 20 тисяч доларів (сума не змінилася за останні пів року);
- двокімнатна — 32 тисячі доларів (подорожчала на 6%);
- трикімнатна — 42 тисячі доларів (також без змін).
Для порівняння:
- в Одесі однокімнатна квартира коштує 45 тисяч доларів (+6%),
- у Києві — 66 тисяч доларів (+2%),
- у Львові — 67,5 тисяч доларів (+4%) — це наразі найдорожче житло в Україні.
Оренда: у Миколаєві — найдешевша, в Ужгороді — найдорожча
Орендувати однокімнатну квартиру в Миколаєві можна в середньому за 6 тисяч гривень.
- двокімнатна — 7 500 гривень (за пів року ціна знизилася на 7%);
- трикімнатна — 9 тисяч гривень.
Для порівняння:
- в Одесі оренда однокімнатної квартири коштує 10 тисяч гривень;
- у Києві — 17 тисяч гривень (ціна знизилася);
- у Львові — 17 500 гривень (+5%);
- а найдорожча оренда в Ужгороді — 19 900 гривень.
Скільки доходу миколаївці витрачають на оренду
За даними ЛУН, миколаївці витрачають на оренду в середньому 29% своєї зарплати.
Для порівняння:
- в Одесі цей показник становить 40%,
- у Києві — 56%,
- у Львові — 64%,
- а найбільше платять ужгородці — 77% свого доходу.
Нагадаємо, у вересні на Миколаївщині кількість пропозицій продажу житла на вторинному ринку зросла на 21%. Водночас співвідношення оголошень та попиту на оренду в регіоні становило 1:60. Це найбільш дисбалансований показник в країні.
