На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

У вересні на Миколаївщині кількість пропозицій продажу житла на вторинному ринку зросла на 21%. Водночас співвідношення оголошень та попиту на оренду в регіоні становило 1:60. Це найбільш дисбалансований показник в країні.

Про це свідчать дані маркетплейсу DIM.RIA, пишуть «МикВісті».

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків. Інфографіка: DIM.RIAСпіввідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків. Інфографіка: DIM.RIA

Ціни на житло на вторинному ринку

У вересні майже в усіх областях України зафіксували зростання кількості пропозицій про продаж квартир на вторинному ринку. Найпомітніше — у Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) та Дніпропетровській (+18%) областях. Водночас на Житомирщині пропозиції скоротилися на 18% у порівнянні з серпнем.

За спостереженнями експертів, вартість вторинного житла у більшості західних областей продовжує зростати, тоді як у прифронтових регіонах ціни або стабільні, або поступово знижуються.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири у вересні становила близько 95 тисяч доларів. На Миколаївщині аналогічне житло можна придбати від 19 тисяч доларів, а в Одеській області — майже від 45 тисяч доларів.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків. Інфографіка: DIM.RIA
Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків. Інфографіка: DIM.RIAСпіввідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків. Інфографіка: DIM.RIA

Оренда житла

На ринку оренди у вересні кількість пропозицій зросла майже в усіх регіонах. Найбільший приріст — у Кіровоградській області (+73%), хоча він може бути пов’язаний із загалом невеликою кількістю оголошень. У Києві пропозиція збільшилася на 21%, у Миколаївській області — на 13%, а в Одеській — на 32%.

Водночас зменшення пропозицій спостерігається на Волині (-31%) та Житомирщині (-29%).

Інтерес до оренди зменшився майже по всій Україні. Найбільше — в Одеській (-24%), Волинській (-21%), Чернівецькій (-21%) та Миколаївській (-10%) областях. Водночас у Херсонській попит зріс на 47%, у Харківській — на 7%, а в Запорізькій — на 3%.

Загалом по країні у вересні зафіксували зниження цін на оренду порівняно з серпнем.

Так, у вересні Закарпатська область випередила столицю за середньою ціною оренди: вартість однокімнатної квартири там склала 18,5 тисячі гривень на місяць. Київ і Волинь розділили другу позицію — по 15 тисяч гривень за місяц оренди.

У Миколаївській області оренда коштує в середньому шість тисяч гривень, в Одеській — близько дев’ять тисяч гривень, а найдешевше житло пропонується у Харківській області — 4,5 тисячі гривень.

Інфографіка: DIM.RIA
Інфографіка: DIM.RIAІнфографіка: DIM.RIA
Інфографіка: DIM.RIAІнфографіка: DIM.RIA

Читайте також статтю «МикВісті»: «Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень».

