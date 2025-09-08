Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

Миколаївці витрачають від 30% доходу на оренду житла. Фото: архів «МикВісті»Миколаївці витрачають від 30% доходу на оренду житла. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївці витрачають на оренду квартири від 32% заробітку. Для деяких категорій працівників ця цифра ще вища — до 70% доходу за трикімнатне житло.

Про це йдеться в статті «МикВісті»: Що з ринком нерухомості Миколаєва: статистика та тенденції». 

Найменше на житло витрачають водії, кур’єри та менеджери з клієнтської роботи — близько 20–28% зарплати. Натомість для працівників із нижчими доходами, зокрема прибиральниць, барист і офісних асистентів 1-кімнатна квартира може забирати до 38% зарплати, 2-кімнатна — до 47%, а 3-кімнатна квартира — 70%. (Дані про зарплати взяті з відкритих джерел середніх доходів по місту на Work.ua)

— Ринок оренди в Миколаєві зараз досить активний. Якщо раніше гарну квартиру можна було зняти за 8 тисяч гривень, то сьогодні ціна сягає 11 тисяч гривень на місяць, — розповів експерт з нерухомості Віктор Грицевський у своєму Instagram.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду в Миколаєві станом на вересень. Статистика ЛунСередній відсоток заробітної плати, який йде на оренду в Миколаєві станом на вересень. Статистика Лун
За його словами, найбільший попит спостерігається на 1–2-кімнатні квартири в центральних районах міста. Преміум-житло та приватні будинки теж знаходять своїх клієнтів, але великі квартири без ремонту продаються й здаються складніше.

Фахівці прогнозують, що найближчими місяцями ринок залишатиметься стабільним. Довгострокові програми виплат допомагають зробити житло більш доступним для тих, хто планує купівлю, а інвестиції у квартири з метою здачі в оренду залишаються перспективними.

— Ринок нерухомості показує все: чи працюють банки, страхові компанії, скільки діє державних програм. З’являється фінансування, бюджет отримує ресурси — і це викликає невеликий імпульс на ринку, — підсумував експерт Петро Мойсол.

Нагадаємо, що орендувати однокімнатну квартиру в Миколаєві у 2025 році коштує в середньому 6 тисяч гривень на місяць — на 1 тисячу гривень більше, ніж торік. Ціни на житло зросли переважно у цьому сегменті, тоді як двокімнатні подорожчали незначно, а трикімнатні залишилися майже без змін.

