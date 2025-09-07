Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

Новобудова «Рівʼєра» у міркорайоні Намив. Фото: Дом.Ріа

Орендувати однокімнатну квартиру в Миколаєві у 2025 році коштує в середньому 6 тисяч гривень на місяць — на 1 тисячу гривень більше, ніж торік. Ціни на житло зросли переважно у цьому сегменті, тоді як двокімнатні подорожчали незначно, а трикімнатні залишилися майже без змін.

Про це йдеться у статті «МикВІсті»: «Що з ринком нерухомості Миколаєва: статистика та тенденції».

За словами експерта з нерухомості Петра Мойсола, покупці все рідше купують квартири, натомість зростає попит на оренду.

— Оренда сьогодні перевищує купівлю, бо багатьом не вистачає ресурсів на покупку. Найчастіше люди шукають квартири 2–3 кімнати, готові для проживання, — пояснює Петро Мойсол.

Улітку 2025 року середня орендна плата в місті становила: 6 тисяч гривень за 1-кімнатну, 7-8 тисяч гривень за 2-кімнатну та 10 тисяч гривень за 3-кімнатну квартиру.

Для порівняння: влітку 2024 року «однушки» коштували 5 тисяч гривень, «двушки» — 7-7,3 тисяч гривень, «трикімнатні» — 8-10 тисяч гривень.

Найдорожче житло традиційно у Центральному районі: 1-кімнатна — близько 6 тисяч гривень, 2-кімнатна — 9 тисяч гривень. У Інгульському районі ціни нижчі: 5,8 тисячі гривень та 6,5 тисячі гривень відповідно. Дані по Заводському та Корабельному районах неповні, проте тенденції показують, що ціни там нижчі, ніж у центрі.

Середні ціни оренди житла в Миколаєві за двокімнатну квартиру актуально на серпень 2025. Фото: статистика ЛУН