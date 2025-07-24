У Миколаєві оренда приватних будинків зросла в півтора раза, а ціни на квартири знизилися

У першому півріччі 2025 року Миколаїв показав найвищий приріст цін на оренду приватних будинків серед усіх міст України — +50%. Натомість вартість оренди квартир у місті знизилася в середньому на 5%.

Такі дані наводить аналітичний звіт платформи OLX Нерухомість.

За перші шість місяців року в Україні зросли ціни на приватні будинки, зокрема через бажання людей мати автономне житло в умовах війни. Загалом медіанна ціна купівлі будинку по країні зросла на 12%. Однак серед міст, де зафіксоване падіння вартості будинків, Миколаїв не згадується.

Що стосується квартир, то Миколаїв опинився серед небагатьох міст, де знизилися ціни на вторинному ринку — на 5%. Схожі показники мають Ужгород, Вінниця та Тернопіль.

Очікується, що в другій половині 2025 року ринок нерухомості залишатиметься динамічним, а попит на автономне житло — стабільно високим.

Нагадаємо, що у березні 2025 року на Миколаївщині активізувався ринок оренди житла: кількість оголошень зросла на 13%, а попит — на 3%. Разом із цим зросли й ціни, особливо на двокімнатні квартири.