На Миколаївщині у березні зросла середня вартість оренда житла: найбільше подорожчали двокімнатні
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:21, 05 квітня, 2025
-
У березні на Миколаївщині активізувався ринок оренди житла: кількість оголошень зросла на 13%, а попит — на 3%. Разом із цим зросли й ціни, особливо на двокімнатні квартири.
Про це свідчать дані центру українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, пишуть «МикВісті».
Середня вартість оренди однокімнатної квартири в регіоні становить майже шість тисяч гривень на місяць — це на 4% більше, ніж у лютому. Двокімнатні квартири додали в ціні 6% і наразі коштують майже дев'ять тисячі гривень, оренда трикімнатних піднялася на 2% — до майже 11 тисячі гривень на місяць.
Незважаючи на зростання, у порівнянні з минулим роком середня вартість оренди в регіоні знизилася. Так за рік однокімнатне житло подешевшало на 4%, двокімнатне — на 7%, трикімнатне — на 12%.
Слід зазначити, що найвищі ціни на оренду — залишаються в Києві. Там власники просять у середньому майже 18 тисячі гривень за однокімнатне житло, понад 20 тисяч гривень за двокімнатне та майже 23 тисячі гривень за трикімнатну квартиру.
Найдешевше орендувати квартиру можна на Херсонщині. Зокрема, однокімнатна квартира в середньому коштує 3,2 тисячі гривень, а двокімнатне — 2,7 тисячі гривень.
В Одеській області оренда однокімнатного житла в середньому обійдеться у понад вісім тисяч гривень на місяць. За двокімнатну доведеться заплатити понад десять тисяч гривень, а трикімнатну — майже 11 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Миколаївській області знизилася на 2%.
Останні новини про: Бізнес та економіка