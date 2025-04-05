На Миколаївщині у березні зросла середня вартість оренда житла: найбільше подорожчали двокімнатні

Кількість пропозицій на ринку оренди житла в Україні. Інфографіка: DIM.RIA У березні на Миколаївщині активізувався ринок оренди житла: кількість оголошень зросла на 13%, а попит — на 3%. Разом із цим зросли й ціни, особливо на двокімнатні квартири. Про це свідчать дані центру українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, пишуть «МикВісті».

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в регіоні становить майже шість тисяч гривень на місяць — це на 4% більше, ніж у лютому. Двокімнатні квартири додали в ціні 6% і наразі коштують майже дев'ять тисячі гривень, оренда трикімнатних піднялася на 2% — до майже 11 тисячі гривень на місяць.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири. Інфографіка: DIM.RIA

Незважаючи на зростання, у порівнянні з минулим роком середня вартість оренди в регіоні знизилася. Так за рік однокімнатне житло подешевшало на 4%, двокімнатне — на 7%, трикімнатне — на 12%.

Слід зазначити, що найвищі ціни на оренду — залишаються в Києві. Там власники просять у середньому майже 18 тисячі гривень за однокімнатне житло, понад 20 тисяч гривень за двокімнатне та майже 23 тисячі гривень за трикімнатну квартиру.

Середня вартість оренди двокімнатної квартири. Інфографіка: DIM.RIA

Найдешевше орендувати квартиру можна на Херсонщині. Зокрема, однокімнатна квартира в середньому коштує 3,2 тисячі гривень, а двокімнатне — 2,7 тисячі гривень.

В Одеській області оренда однокімнатного житла в середньому обійдеться у понад вісім тисяч гривень на місяць. За двокімнатну доведеться заплатити понад десять тисяч гривень, а трикімнатну — майже 11 тисяч гривень.

Середня вартість оренди трикімнатної квартири. Інфографіка: DIM.RIA

Нагадаємо, що у лютому 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Миколаївській області знизилася на 2%.