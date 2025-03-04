У Миколаївській області оренда однокімнатних квартир подешевшала на 6% за рік

Вид на Миколаїв. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У лютому 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Миколаївській області знизилася на 2% і тепер становить понад 5,7 тисячі гривен, при цьому попит знизився на 21%. За рік ціни на оренду в регіоні впали на 6%.

Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, пишуть «МикВісті».

Динаміка вартість оренди однокімнатної квартири по Україні за рік. Інфографіка: DIM.RIA

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в лютому було в Києві — у середньому майже 17,6 тисячі гривень. У Дніпропетровській області власники просять майже 14 тисяч гривень, а у Волинській — понад 13,5 тисячі.

Водночас в Одеській області ціни на оренду зросли на 3% і тепер становлять близько 8,3 тисячі гривень, тоді як у Херсонській області аналогічне житло обійдеться у майже 3,4 тисячі гривень.

Вартість оренди однокімнатної квартири по Україні. Інфографіка: DIM.RIA

Попит на оренду перевищує пропозицію майже у всій країні, проте в Миколаївській області зафіксовано спад інтересу до орендного житла на 21% порівняно з січнем.

При цьому, найбільше зростання попиту спостерігалося у Кіровоградській, Житомирській, Волинській та Тернопільській та Одеській областях. Зокрема на Одещині попит перевищує пропозиції у 28 разів.

Попит на оренду квартири по Україні. Інфографіка: DIM.RIA

Співвідношення попиту та пропозиції щодо оренди квартири. Інфографіка: DIM.RIA

Раніше повідомлялось, що у лютому цього року в більшості регіонів України зросли ціни на вторинне житло, однак у Миколаївській області зафіксовано зниження вартості однокімнатних квартир на 1%.