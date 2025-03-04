На Миколаївщині подешевшали однокімнатні квартири попри загальне зростання цін на вторинне житло

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У лютому 2025 року в більшості регіонів України зросли ціни на вторинне житло, однак у Миколаївській області зафіксовано зниження вартості однокімнатних квартир на 1%.

Про це свідчать дані аналітичного центру українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, пишуть «МикВісті».

Так, середня ціна однокімнатного житла на вторинному ринку в регіоні складає майже 22,5 тисячі доларів.

Слід зазначити, що у Херсонській області така квартира в середньому коштує 15 тисяч доларів, а в Одеській — майже 47 тисяч доларів.

Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку по Україні. Інфографіка: DIM.RIA

Найбільше зростання вартості житла за місяць зафіксували у Волинській області +7%, тепер за однокімнатну квартиру треба буде заплатити 51,5 тисяч доларів. При цьому, найдорожчі однокімнатні квартири залишаються у Києві — у середньому понад 90,2 тисяч доларів.

За рік ціни на однокімнатну квартиру на вторинці значно зросли у Волинська область (+31%), друга сходинка — у Чернівецької області (+29%), третя — у Закарпатської (+28%). А ось на Миколаївщині ціна за рік знизилася на 4%.

Динаміка вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку по Україні за рік. Інфографіка: DIM.RIA

Раніше повідомлялось, що У Миколаєві виставили на продаж пакет дозвільних документів для будівництва мансардного поверху двоповерхівки у центрі міста.