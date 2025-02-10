У Миколаєві за $30 тис. продають документи на будівництво мансарди

У Миколаєві виставили на продаж пакет дозвільних документів для будівництва мансардного поверху двоповерхівки у центрі міста.

Оголошення про продаж розміщено на OLX, пишуть «МикВісті».

У Миколаєві продають документи на будівництво за 30 тисяч доларів, скриншот з OLX

Пакет документів, за який власник хоче отримати 30 тисяч доларів, включає містобудівні умови, проєкт реконструкції житлового будинку, виділену окрему адресу та витяг на правовласність.

«Дуже раціональний та привабливий інвестиційний проект під перспективу продажу житла, оренди, інших приміщень», - вказано в оголошенні.

Згідно з проєктом, загальна площа мансарди може скласти 258,5м2. Мова йде про будівництво третього поверху у житловому будинку за адресою вулиця Маріупольська (колишня Московська), 47. На першому поверсі будівлі знаходиться кафе.

Букдинок на вулиці Маріупольській кінця 19 - початку 20 століття в Миколаєві, де передбачено будівництво мансарди, фото з сайту "Архітектура Миколаєва"

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.

Раніше повідомлялось, що в центрі Миколаєва на продаж виставили будівлю першої трамвайної підстанції, що знаходиться на перехресті проспекту Центрального та Соборної.

Також «МикВісті» зібрали інформацію про топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.

В Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларах зростала на 1-6% залежно від області. У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах.