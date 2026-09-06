 Директорку Миколаївської обласної лікарні Шабільянову можуть звільнити: вона попросила поставити питання на паузу

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Головна Новини Самоврядування 16:45, 06 вересня, 2026

Директорку Миколаївської обласної лікарні Шабільянову можуть звільнити: вона попросила поставити питання на паузу

Депутат обласної ради від партії «Слуга народу», директор Миколаївської обласної клінічної лікарні Ірина Шабільянова. Архівне фото «НикВести»Депутат обласної ради від партії «Слуга народу», директор Миколаївської обласної клінічної лікарні Ірина Шабільянова. Архівне фото «НикВести»

Директорку КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Ірину Шабільянову можуть звільнити з посади. Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті Миколаївської обласної ради. Однак Ірина Шабільянова заявила, що відкликає свою заяву про звільнення, а депутати запропонували не виносити питання на розгляд сесії.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури 4 вересня, пишуть «МикВісті».

Під час засідання депутати розглядали питання про припинення трудових відносин з Іриною Шабільяновою, директоркою КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня». Депутат Олександр Мосін звернувся до Ірини Шабільянової із пропозицією переглянути своє рішення про звільнення або принаймні відкласти його до завершення реорганізації медичних закладів.

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Вона пояснила, що заяву про звільнення написала ще у липні через проблеми зі здоров'ям. За її словами, після цього вона перебувала на лікарняному та проходила лікування. Наразі її стан покращився.

— Враховуючи, що проходить процес реорганізації і зміна керівництва затягне цей процес, і він взагалі може не відбутися, в першу чергу юридично, для того, щоб встигнути оформити й об'єднати всі договори з Національною службою здоров'я. Ми поки це питання дійсно поставимо на паузу. Я прекрасно розумію, що колектив третього пологового будинку в першу чергу, і звісно, взагалі вся медична спільнота не повинна постраждати від однієї заяви, бо якщо у випадку не відбудеться процес реорганізації, то потім не буде сформовано повноцінний госпітальний округ. А для цього була зроблена колосальна робота, — зазначила Ірина Шабільянова.

Після цього Олександр Мосін повідомив, що депутати пропонують не розглядати питання про звільнення Ірини Шабільянової та не виносити його на президію і сесію обласної ради. Таким чином, наразі питання звільнення директорки обласної лікарні фактично поставили на паузу.

Водночас відповідний проєкт рішення, який передбачає припинення з нею трудових відносин, станом на 6 вересня залишається оприлюдненим на сайті Миколаївської обласної ради.

Скриншот документуПроєкт рішення про звільнення Ірини Шабільянової. Скриншот документу

До цього, комісія з питань освіти і науки підтримала винесення на сесію питання про припинення трудових відносин із директором пологового будинку №3 Олегом Іщенком. Водночас, за наявною інформацією, Іщенка рекомендуватимуть на посаду керівника створеного перинатального центру. При цьому у відповідному проєкті рішення його як майбутнього керівника філії наразі не зазначено.

Скриншот з документуПро призначення на посаду завідувача філії. Скриншот з документу
Скриншот з документуПро звільнення з почади директора. Скриншот з документу

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада має завершити реорганізацію пологового будинку №3. Для цього на найближчій сесії депутати мають закріпити майно закладу за обласною клінічною лікарнею та внести необхідні зміни до її статуту. На базі пологового будинку планують створити філію «Перинатальний центр».

Для ліквідації боргів у пологовому будинку №3, який Миколаївська міська рада передала у власність області, з обласного бюджету виділили 10,55 мільйона гривень. Ці кошти виділили розпорядженням Миколаївської ОВА від 10 липня.

Передача пологового №3 області

Нагадаємо, що у 2025 році медики пологового будинку №3 та ЛШМД Миколаєва кілька місяців не отримували зарплату. Затримку з виплатою зарплати медикам пов'язали з тим, договір з Національною службою здоров'я України уклали пізніше запланованої дати. У березні 2025 року борги погасили.

У січні 2026 року стало відомо, що пологовий будинок №3 не отримує достатнього фінансування від Національної служби здоров’я України через кризову демографічну ситуацію в місті. Заклад потребував дофінансування з міського бюджету.

Згодом депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу пологового будинку №3 у власність області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич говорив, що приєднання пологового до обласної лікарні потрібне, щоб зберегти колектив.

16 квітня депутати Миколаївської обласної ради погодили його прийняття у обласну власність. 28 травня Миколаївська облрада затвердила акт прийняття пологового будинку №3 до області як цілісного майнового комплексу. Депутати зменшили статутний капітал лікарні до 1 тисячі гривень.

У червні на екологічні комісії облради прозвучало, що у пологового будинку є борги. Попередньо, була названа сума 4 мільйони гривень.

18 червня Миколаївська обласна рада проголосувала за приєднання пологового будинку №3 до обласної клінічної лікарні. Крім того, депутати збільшили його статутний капітал до 5,5 мільйона гривень.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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