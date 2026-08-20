Пологовому №3 у Миколаєві виділили з бюджету області ₴10,55 млн для погашення боргів

Для ліквідації боргів у пологовому будинку №3 з бюджету області виділили 10,5 мільйонів гривень. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Для ліквідації боргів у пологовому будинку №3, який Миколаївська міська рада передала у власність області, з обласного бюджету виділили 10,55 мільйона гривень. Ці кошти виділили розпорядженням Миколаївської ОВА від 10 липня.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА у відповідь на запит «МикВісті».

12 серпня Миколаївська ОВА повідомила, що пологовий будинок №3 відвідав виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов разом із заступниками. Також зазначили, що основну частину заборгованості ліквідували.

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«Також розглянули фінансовий стан пологового будинку та питання фінансування за пакетами медичних послуг НСЗУ. Перед закладом була накопичена заборгованість, основну частину якої вже погашено. Найближчим часом очікується повний розрахунок», — зауважили у Миколаївській ОВА.

Запит «МикВісті» стосувався заборгованості у пологовому будинку №3, про що раніше говорили на комісіях міськради та облради та повідомили у дописі ОВА.

В управлінні охорони здоров'я відповіді зазначили, що відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 10 липня № 298-р внесли зміни до обласного бюджету на 2026 рік. Пологовому будинку №3 в цілому виділили 10,55 мільйона гривень, у тому числі на зарплати та оплату комунальних послуг.

«Для фінансової підтримки підприємства розпорядженням Миколаївської обласної військової адміністрації № 298-р від 10.07.2026 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2026 рік» виділено кошти КНП ММР «Пологовий будинок № 3» на загальну суму 10,55 мільйонів гривень, у тому числі: 5,05 мільйона гривень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та 5,5 мільйона гривень для забезпечення розвитку, сталого функціонування підприємства, у тому числі на виплату заробітної плати та нарахувань на неї», — повідомили в управлінні охорони здоров'я.

Також у відповіді вказали, що після завершення приєднання усі права та обов’язки «Пологовий будинок № 3» перейдуть до КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

Відповідь УОЗ Миколаївської ОВА щодо заборгованості у пологовому №3 Відповідь УОЗ Миколаївської ОВА щодо заборгованості у пологовому №3

На сайті Миколаївської ОВА на сьогодні не опубліковано розпорядження про внесення змін до бюджету, про яке згадали в УОЗ. У 2023 році тодішній голова Миколаївської ОВА Віталій Кім обіцяв, що на офіційному сайті публікуватимуть всі розпорядження.

Передача пологового №3 області

Нагадаємо, що у 2025 році медики пологового будинку №3 та ЛШМД Миколаєва кілька місяців не отримували зарплату. Затримку з виплатою зарплати медикам пов'язали з тим, договір з Національною службою здоров'я України уклали пізніше запланованої дати. У березні 2025 року борги погасили.

У січні 2026 року стало відомо, що пологовий будинок №3 не отримує достатнього фінансування від Національної служби здоров’я України через кризову демографічну ситуацію в місті. Заклад потребував дофінансування з міського бюджету.

Згодом депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу пологового будинку №3 у власність області. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич говорив, що приєднання пологового до обласної лікарні потрібне, щоб зберегти колектив.

16 квітня депутати Миколаївської обласної ради погодили його прийняття у обласну власність. 28 травня Миколаївська облрада затвердила акт прийняття пологового будинку №3 до області як цілісного майнового комплексу. Депутати зменшили статутний капітал лікарні до 1 тисячі гривень.

У червні на екологічні комісії облради прозвучало, що у пологового будинку є борги. Попередньо, була названа сума 4 мільйони гривень.

18 червня Миколаївська обласна рада проголосувала за приєднання пологового будинку №3 до обласної клінічної лікарні. Крім того, депутати збільшили його статутний капітал до 5,5 мільйона гривень.