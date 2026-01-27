Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Будівля пологового будинку №3 у Миколаєві

Пологовий будинок №3 у Миколаєві не отримує достатнього фінансування від Національної служби здоров’я України через кризову демографічну ситуацію в місті. Заклад потребує дофінансування з міського бюджету.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай під час засідання постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у понеділок, 26 січня, передають «МикВісті».

За її словами, кількість пологів у Миколаєві продовжує зменшуватися, що безпосередньо впливає на обсяг фінансування закладу з боку НСЗУ.

«Пологовий будинок №3 на сьогоднішній день є закладом, який не отримує достатньо коштів від Національної служби здоров’я України у зв’язку з кризовою демографічною ситуацією. За 2025 рік порівняно у нас народилося 2173 малюка. Це на 200 менше ніж у 2024-му», — зазначила Ірина Шамрай.

Вона пояснила, що через зменшення кількості пологів монопрофільний медичний заклад не може самостійно покривати свої витрати, зокрема на оплату праці персоналу.

«Тому така демографічна ситуація, вона призводить до того, що монопрофільний заклад потребує дофінансування. Не дивлячись на те, що ми там відкрили мамологічне відділення, буде заключено пакет з Національною службою здоров’я України. Але коштів для того, щоб вони самі себе утримували і на заробітну плату не вистачає», — додала вона.

За словами керівниці управління охорони здоров’я, упродовж минулого року на підтримку діяльності пологового будинку №3 з міського бюджету додатково спрямували 19 мільйонів 744 тисячі гривень.

Водночас Ірина Шамрай зазначила, що пологові будинки №1 та №2 не стикаються з подібними фінансовими труднощами, оскільки функціонують у складі багатопрофільних лікарень.

«Вони так само отримують заробітну плату за рахунок того, що функціонують в складі багатопрофільної лікарні», — пояснила вона.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській обласній раді повідомили про проведення наради щодо реорганізації міського пологового будинку №3 шляхом його приєднання до Миколаївської обласної клінічної лікарні. Зустріч відбулася в межах формування спроможної госпітальної мережі області та напрацювання організаційних і юридичних кроків для подальшого ухвалення рішень.

Нарада щодо реорганізації міського пологового будинку №3. Фото: Миколаївська обласна рада Нарада щодо реорганізації міського пологового будинку №3. Фото: Миколаївська обласна рада Нарада щодо реорганізації міського пологового будинку №3. Фото: Миколаївська обласна рада

У нараді взяли участь голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, міський голова Олександр Сєнкевич, його заступник Анатолій Петров, голова профільної комісії облради Ірина Шабільянова, начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай та голова міської комісії з питань охорони здоров’я Ганна Норд.

Питання реорганізації пологового будинку №3 розглядається в межах роботи спеціально створеної робочої групи. Після проходження всіх підготовчих етапів відповідне рішення мають затвердити обласна рада та направити до Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року стало відомо, що у миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад 3 мільйони гривень зарплати за листопад.

У Миколаєві обговорюють реформу медицини: що відомо

Нещодавно міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорили, як має виглядати спроможна мережа лікувальних закладів. На зустрічі розглянули питання об’єднання лікарень та передачі пологового будинку №3 у комунальну власність області.

Як розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, дана нарада відбулася 23 жовтня. Крім очільників області та міста були присутні профільні заступники та керівники управлінь охорони здоров’я. Було погоджено, що спроможна мережа лікарень буде мати три кластерних заклади — це лікарні №3, №4, №5.

Лікарню №5 (директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати.

(директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати. До міської лікарні №4 (директор Лариса Дергунова) планують приєднати лікарню №1 (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов).

(директор Лариса Дергунова) планують приєднати (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов). До лікарні №3 (Дубки) (директор Юрій Дячук) планують приєднати міську дитячу лікарню №2 (директор Любов Савчук).

А ось пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) у мікрорайоні Намив, який раніше хотіли приєднати до лікарні №3, тепер планують передати з власності Миколаєва у обласну комунальну власність.

Щодо передачі пологового будинку №3 у голови комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганни Норд виникло багато питань. Вона зазначила, що у програмі розвитку та підтримки комунальних закладів закладено 19 мільйонів гривень на пологовий будинок №3. Але навіщо направляти кошти, якщо його передадуть у обласну власність.

Своєю чергою, начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай запевнила, що з цим проблем не буде.

Згодом стало відомо, що пологовий будинок №3 у мікрорайоні Намив планують приєднати до Миколаївської обласної клінічної лікарні через зниження народжуваності в області.