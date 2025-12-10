У миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад ₴3 млн зарплати за листопад

У миколаївському пологовому №3 лікарям досі не виплатили зарплату за листопад, фото з відкритих джерел

У миколаївському пологовому №3 лікарі досі не отримали зарплату за листопад.

Про це розповіла заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради з фінансово-економічних питань Вікторія Садовська під час комісії з питань житлово-комунального господарства, пишуть «МикВісті».

За її словами, лікарям заборгували понад 3 мільйони гривень.

— На сьогодні є заборгованість за листопад десь близько 3 мільйонів гривень. Затримка є тільки за листопад, аванс був виплачений у маленькому розмірі. Навіть кошти від НСЗУ (Національна служба здоров'я України, – прим.) не покриють дану заборгованість, тому вона триває, — сказала Вікторія Садовська.

У Миколаєві обговорюють реформу медицини: що відомо

Нещодавно міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорили, як має виглядати спроможна мережа лікувальних закладів. На зустрічі розглянули питання об’єднання лікарень та передачі пологового будинку №3 у комунальну власність області.

Як розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, дана нарада відбулася 23 жовтня. Крім очільників області та міста були присутні профільні заступники та керівники управлінь охорони здоров’я. Було погоджено, що спроможна мережа лікарень буде мати три кластерних заклади — це лікарні №3, №4, №5.

Лікарню №5 (директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати.

(директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати. До міської лікарні №4 (директор Лариса Дергунова) планують приєднати лікарню №1 (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов).

(директор Лариса Дергунова) планують приєднати (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов). До лікарні №3 (Дубки) (директор Юрій Дячук) планують приєднати міську дитячу лікарню №2 (директор Любов Савчук).

А ось пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) у мікрорайоні Намив, який раніше хотіли приєднати до лікарні №3, тепер планують передати з власності Миколаєва у обласну комунальну власність.

Щодо передачі пологового будинку №3 у голови комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганни Норд виникло багато питань. Вона зазначила, що у програмі розвитку та підтримки комунальних закладів закладено 19 мільйонів гривень на пологовий будинок №3. Але навіщо направляти кошти, якщо його передадуть у обласну власність.

Своєю чергою, начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай запевнила, що з цим проблем не буде.

Згодом стало відомо, що пологовий будинок №3 у мікрорайоні Намив планують приєднати до Миколаївської обласної клінічної лікарні через зниження народжуваності в області.

Як відомо, питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.