Зниження народжуваності, — в ОВА пояснили, чому пологовий будинок №3 у Миколаєві планують передати в обласну власність

Начальник управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, фото: «МикВісті»

Пологовий будинок №3 у мікрорайоні Намив планують приєднати до Миколаївської обласної клінічної лікарні через зниження народжуваності в області.

Про це сьогодні, 28 листопада, під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, пишуть «МикВісті».

Як відомо, пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) раніше планували приєднати до лікарні №3, а тепер планують передати з власності Миколаєва в обласну комунальну власність. Для розв'язання цього питання створили спеціальну робочу групу.

— Дійсно, зараз відбуваються дискусії між обласною військовою адміністрацією та міською адміністрацією стосовно реорганізації, а саме приєднання №3 пологового будинку до обласної клінічної лікарні. Це, в принципі, ситуація пов'язана з тим, що протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зменшення народжуваності. Фактично, якщо подивитись на статистику останніх 5-ти років, це приблизно 4,5 – 4,2 тисячі пологів взагалі по Миколаївській області, — сказала Ірина Ткаченко.

За словами Ірини Ткаченко, дитяче населення зменшується: станом на 1 листопада 2025 року у Миколаївські області народилося 3 тисячі 604 дитини.

— Відбувається тенденція до зниження дитячого населення за останні 5 років. Враховуючи те, що станом на 1 листопада в регіоні відбулося 3 тисячі 604 пологи взагалі, оптимізація у вигляді приєднання третього пологового будинку до обласної клінічної лікарні — це є більш ефективний засіб, який дозволить, по-перше, тим сім'ям, де жінка або батько мають певні проблеми зі здоров’ям, але мають велике бажання мати дитину в сім’ї, допомогти реалізувати це за рахунок тих фахівців, які працюють в обласній лікарні — це і гематологія, нефрологія та неврологія, тобто підготувати як жінку, так і чоловіка до можливості мати дитину в сім'ї. Тому я вважаю, що цей процес необхідний. Це, перш за все, розвиток майбутнього дитинства в Миколаївській області, — повідомила Ірина Ткаченко.

У Миколаєві обговорюють реформу медицини: що відомо

Нещодавно міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорили, як має виглядати спроможна мережа лікувальних закладів. На зустрічі розглянули питання об’єднання лікарень та передачі пологового будинку №3 у комунальну власність області.

Як розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, дана нарада відбулася 23 жовтня. Крім очільників області та міста були присутні профільні заступники та керівники управлінь охорони здоров’я. Було погоджено, що спроможна мережа лікарень буде мати три кластерних заклади — це лікарні №3, №4, №5.

Лікарню №5 (директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати.

(директор Олена Терентьєва), що у Корабельному районі, не планують реформувати. До міської лікарні №4 (директор Лариса Дергунова) планують приєднати лікарню №1 (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов).

(директор Лариса Дергунова) планують приєднати (директор Марія Грачова, депутатка міськради від партії «Пропозиція») та (ЛШМД) (директор Олександр Дем‘янов). До лікарні №3 (Дубки) (директор Юрій Дячук) планують приєднати міську дитячу лікарню №2 (директор Любов Савчук).

А ось пологовий будинок №3 (директор Олег Іщенко) у мікрорайоні Намив, який раніше хотіли приєднати до лікарні №3, тепер планують передати з власності Миколаєва у обласну комунальну власність.

Щодо передачі пологового будинку №3 у голови комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганни Норд виникло багато питань. Вона зазначила, що у програмі розвитку та підтримки комунальних закладів закладено 19 мільйонів гривень на пологовий будинок №3. Але навіщо направляти кошти, якщо його передадуть у обласну власність.

Своєю чергою, начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай запевнила, що з цим проблем не буде.

Як відомо, питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.