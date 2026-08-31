Ґрунтову дорогу між двома селами на Миколаївщині хочуть відремонтувати за ₴9,2 млн

Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «МикВісті»

У Степівській громаді Миколаївської області планують відремонтувати 8,9 кілометра дороги між Новокатеринівкою та Катеринівкою. Зараз вона має грунтове покриття, а після ремонту там мають облаштувати дорогу з піщано-щебеневої суміші.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

На роботи Степівська сільська рада готова витратити 9,15 мільйона гривень, йдеться у тендерній документації. Завершити ремонт мають до 17 грудня 2026 року.

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Дорога сполучає два села Катеринівського старостинського округу: у Новокатеринівці живуть 708 людей, у Катеринівці — 540, повідомив «МикВісті» голова Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба.

— Зараз дорога між ними ґрунтова, а під час негоди рух транспорту нею практично неможливий, — додав він.

Через це мешканцям Новокатеринівки, щоб дістатися до центру громади — села Степове, доводиться їхати іншим маршрутом через Піщаний Брід, Ставки та Староолексіївку. Це близько 35 кілометрів в один бік. Цим же шляхом перевозять дітей шкільним автобусом.

Розташуванннія сіл Новокатеринівка, Катеринівка та Степове. Скриншот з google maps

За тендером, асфальту на дорозі не буде. Спочатку мають підготувати дорожнє полотно, після чого влаштувати одношарове покриття з піщано-щебеневої суміші товщиною 12 сантиметрів. Загальна площа такого покриття — 35,6 тисячі квадратних метрів. Також підрядник має укріпити узбіччя вздовж усіх 8,9 кілометра дороги.

Перед цим уздовж дороги планують розчистити територію: обрізати дерева, прибрати сухі та аварійні дерева й викорчувати пні.

Ремонт оплачуватимуть з бюджету Степівської громади. У документах зазначено, що 9,15 мільйона гривень — очікувана вартість без ПДВ, а з податком вона становить близько 10,99 мільйона гривень.

Ця ділянка — лише частина маршруту до Степового. Як повідомив Максим Кашуба, надалі також планують відремонтувати близько двох кілометрів дороги між Катеринівкою та Степовим. Якщо ці роботи виконають, відстань від Новокатеринівки до центру громади становитиме близько 11 кілометрів замість 35 кілометрів дороги.

Нагадаємо, у міській раді прогнозують, що з приходом осінніх дощів дороги Миколаєва знову почнуть вкриватися ямами. Наразі у міському бюджеті немає коштів на їх ремонт.