 Росіяни протягом доби атакували Миколаївщину безпілотниками

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Головна Новини Оборона 7:50, 07 вересня, 2026

Росіяни протягом доби атакували Миколаївщину безпілотниками

Наслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: МикВісті

Упродовж 6 вересня війська Росії атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed/Гербера».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, внаслідок атак пошкоджень та постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього внаслідок атаки у Галицинівській громаді загинув водій, було пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа. Також у Миколаєві було пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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