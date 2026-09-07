Росіяни протягом доби атакували Миколаївщину безпілотниками
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Упродовж 6 вересня війська Росії атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed/Гербера».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За попередньою інформацією, внаслідок атак пошкоджень та постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього внаслідок атаки у Галицинівській громаді загинув водій, було пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа. Також у Миколаєві було пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси.
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