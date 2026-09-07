Росіяни протягом доби атакували Миколаївщину безпілотниками

Наслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: МикВісті

Упродовж 6 вересня війська Росії атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed/Гербера».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, внаслідок атак пошкоджень та постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього внаслідок атаки у Галицинівській громаді загинув водій, було пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа. Також у Миколаєві було пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси.