 «Будемо максимально працювати в очному форматі», — Личко про початок навчального року в Миколаєві

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Головна Новини Суспільство 10:35, 07 вересня, 2026

«Будемо максимально працювати в очному форматі», — Личко про початок навчального року в Миколаєві

Перший тиждень навчального року у школах і дитсадках Миколаєва проходив в адаптивному режимі. Ілюстративне фото з архіву МикВістіПерший тиждень навчального року у школах і дитсадках Миколаєва проходив в адаптивному режимі. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

Перший тиждень навчального року у школах і дитсадках Миколаєва проходив в адаптивному режимі. Наразі керівники закладів освіти разом з управлінням освіти напрацьовують постійний формат навчання, який залежатиме від безпекової ситуації.

Про це під час наради 7 вересня повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

За її словами, частина батьків виступала за дистанційне навчання, водночас інші просили забезпечити можливість відвідувати школи та садочки очно.

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— Відсьогодні керівники далі напрацьовують це питання і будемо максимально працювати в очному форматі, наскільки нам буде дозволяти безпекова ситуація, — сказала Ганна Личко.

Наразі 45 шкіл працюють в очному форматі, ще 12 — дистанційно.

Водночас, за словами Личко, у новому навчальному році в міських закладах освіти стало менше дітей. Загалом кількість учнів скоротилася на 2465 у порівнянні з минулим роком.

Очну форму навчання цього року обрали 19 308 учнів, тоді як дистанційну 8060 дітей.

Окремо Ганна Личко розповіла про проблему з організацією навчання в одну зміну. За її словами, батьки зверталися до управління освіти з проханням відмовитися від двозмінного навчання, однак це наразі неможливо через непристосованість укриттів у закладах. Водночас формат навчання у школах та дитсадках може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

— Нам не вдається через особливості наших укриттів відійти від однієї зміни. Батьки часто телефонували нам та казали, що вони проти двох змін, — зазначила начальниця управління освіти.

В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив перевірити роботу вентиляційних систем в укриттях шкіл та дитсадків, де діти навчаються очно.

За його словами, до міської влади надходять повідомлення, що вентиляцію в укриттях іноді вимикають через шум або для економії електроенергії.

Олександр Сєнкевич попросив управління освіти спільно з ДСНС перевірити наявність та справність вентиляційних систем, а також їхню безперервну роботу під час перебування дітей в укриттях.

— Не треба економії на електроенергії на здоров’ї наших дітей. Вони будуть хворіти — будемо знову витрачати більше ресурсів, — сказав мер.

Він також виступив за те, щоб за можливості діти навчалися очно. Олександр Сєнкевич заявив, що не вважає дистанційне навчання повноцінною заміною очному, особливо для школярів.

— Я не вірю в онлайн навчання, не вірю, що дати, які навчаються дистанційно, можуть здобути нормальні знання. Вірю, що студенти починаючи з 3 курсу можуть, а діти в школах не можуть. Це нереально, вони грають, займаються якимись своїми справами, спілкуються з кимось, але не навчаються. — зазначив міський голова.

На його думку, дітям навіть безпечніше навчатися в укриттях ніж вдома.

— Я розумію, що ризики безпеки дітей є, але в сховищах вони набагато зменшені. Людина знаходячись вдома в багатоповерхівці, вона має більше шансів отримати у вікно якийсь дрон, ніж знаходячись в школі в підвалі, — додав мер.

Нагадаємо, що у школах Миколаївської області розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч до першого класу пішли 6370 дітей.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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