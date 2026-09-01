Цьогоріч на Миколаївщині у перший клас пішли понад 6 тисяч дітей

Лінійка в миколаївській школі. Архівне фото: «МикВісті»

У школах Миколаївської області розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч до першого класу пішли 6370 дітей.

Про це у відеозверненні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

«Незважаючи на складні безпекові умови, разом нам вдалося організувати старт навчального процесу. Одне з головних завдань — забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання наших дітей протягом усього навчального року. І держава на всіх рівнях над цим працює», — сказав Георгій Решетілов.

Раніше повідомлялось, що цьогорічні урочистості до 1 вересня на Миколаївщині не проводитимуть просто неба. Через безпекову ситуацію школи зможуть організувати лінійки лише у приміщеннях.

Водночас освітня омбудсманка закликала школи не збирати дітей на традиційні лінійки через загрозу російських обстрілів і складність швидко евакуювати велику кількість учнів у разі повітряної тривоги.