Лінійки 1 вересня на Миколаївщині проведуть лише у приміщеннях, — ОВА

Лінійка в миколаївській школі. Архівне фото: МикВісті

Цьогорічні урочистості до 1 вересня на Миколаївщині не проводитимуть просто неба. Через безпекову ситуацію школи зможуть організувати лінійки лише у приміщеннях.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника ОВА Георгій Решетілов за підсумками засідання Ради оборони.

Під час засідання посадовці проаналізували останні атаки Росії та визначили додаткові заходи для посилення безпеки в області.

— Вирішили обмежити заходи до 1 вересня на відкритій території. Відповідні заходи можуть бути проведені лише з дотриманням усіх безпекових умов. В приміщеннях. Дякую за розуміння. Безпека наших дітей на першому місці, — наголосив Георгій Решетілов.

Раніше освітня омбудсманка закликає школи не збирати дітей на традиційні лінійки. Причина — загроза російських обстрілів і складність швидко евакуювати велику кількість учнів у разі повітряної тривоги.